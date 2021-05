Nintendo dévoile les dates de sortie de Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont de fidèles remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle tandis que Légendes Pokémon : Arceus est une préquelle sur la région de Sinnoh en monde ouvert.

Exclusivement développés pour la Nintendo Switch, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre prochain. En plus d’un pack duo réunissant les remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, les jaquettes mettront en avant les légendaires Dialga et Palkia : “Qu’ils aient déjà sillonné la région de Sinnoh ou non, les joueurs et joueuses seront charmés par cette formidable aventure mise au goût du jour. L’intrigue originale a été fidèlement reproduite et plusieurs fonctionnalités du jeu ont été revitalisées. Les fans peuvent donc s’attendre à une aventure teintée à la fois de nostalgie et de nouveauté.”

Légendes Pokémon : Arceus sortira lui le 28 janvier 2022 et proposera une jaquette où le Mont Couronné surplombe les vastes étendues de la région de Sinnoh d’antan : “Mêlant jeu d’action et jeu de rôle, l’aventure se déroule bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. La mission du protagoniste consiste à créer et à compléter le tout premier Pokédex de la région en observant, étudiant et capturant les Pokémon sauvages qui y habitent.​”

Une mise à jour dans le courant de l’été pour le Pokémon Home

En plus de bientôt pouvoir visualiser les monstres de poche enregistrés dans le Pokédex sous différents angles, notamment par-dessus ou par-derrière, le logiciel Pokémon Home sur Nintendo Switch, iOS et Android va se mettre à jour avec un calendrier des captures : “Cette fonctionnalité permet de classer les Pokémon par date de capture. Ainsi, les Dresseurs et Dresseuses pourront revivre des moments clés de leur aventure, comme le jour où ils ont capturé un Pokémon pour la première fois, ou reçu un Pokémon en cadeau lors d’un évènement ou d’une autre occasion.“