Nintendo dément l’arrivée d’une Switch plus puissante en 2020

Pas de Switch Pro dans les plans de Nintendo pour le moment.

Comme à l’époque des rumeurs concernant la Nintendo Switch Lite, la firme de Kyoto a décidé de s’exprimer concernant les rumeurs parlant avec insistance d’une Nintendo Switch Pro (399 dollars, 4K, cartouches plus grosses, composants plus puissants). Le président Shuntaro Furukawa assure qu’un nouveau modèle n’est pas prévu pour cette année : “Concernant la Nintendo Switch, nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer sur le potentiel des deux systèmes Nintendo Switch. Veuillez noter que nous n’avons pas l’intention de lancer un nouveau modèle de Switch au cours de l’année 2020. Il y a plus de 48 millions de consoles Nintendo Switch sur le marché à l’heure actuelle, nous pouvons donc continuer à nous concentrer sur le développement de jeux à venir sur Switch. Nous développons de nombreux nouveaux titres pour la console en plus de ceux qui ont été annoncés. De nouveaux jeux seront publiés en continu, et pas seulement des titres Nintendo, mais aussi des productions variées, y compris des titres indépendants de divers éditeurs.”

Nintendo et les nouvelles technologies

Contrairement à Sony et Microsoft, la firme nippone Nintendo a toujours fait en sorte de ne pas s’aligner sur les évolutions du moment afin de cibler un marché différent. Shuntaro Furukawa estime néanmoins que la société ne tourne pas le dos aux nouvelles technologies : “Il y a une chose que je ne veux pas que le public comprenne de travers, c’est que nous ne tournons pas le dos aux nouvelles technologies – nous faisons des recherches et nous développons constamment. Nos équipes de développement du côté hardware évaluent toutes sortes de nouvelles technologies disponibles jusqu’à présent et consultent nos développeurs du côté software. S’ils déterminent qu’une technologie peut être utilisée avec un jeu, alors ils l’utiliseront. Nous ne changerons pas cette approche fondamentale. Quant à la réalité virtuelle, c’est certainement l’un des nombreux aspects qui nous intéressent. Nous sommes actuellement en train de rechercher quelles sont les façons intéressantes d’utiliser cette technologie.“