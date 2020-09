Nintendo demanderait aux développeurs Switch de préparer leurs jeux pour la 4K

Nintendo a de grands projets pour sa Switch. Et cela passerait par une nouvelle version, plus performante, compatible avec la 4K, si l'on en croit plusieurs rumeurs qui commencent à arriver.

La Nintendo Switch est une très bonne console, c’est un fait. Et les chiffres de ventes sont là pour le prouver. Mais elle souffre tout de même de certaines limitations techniques par rapport aux PS4 et Xbox One, sans parler, évidemment, des futures PS5 et Xbox Series X. L’une de ces limitations, c’est la résolution. Branchée sur son dock, la console n’offre que du 1080p, très pâle en comparaison de la 4K offerte par la concurrence.

Nintendo travaillerait sur une version compatible 4K de sa Switch

Cela étant dit, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, il semblerait que Nintendo se prépare à combler cet écart. Big N aurait apparemment demandé aux développeurs de commencer à préparer leurs futurs jeux pour la 4K. Plusieurs rumeurs avaient déjà évoqué une version “Pro” de la Switch. Si ce rapport est avéré, voilà qui viendrait confirmer, dans une certaine mesure tout du moins, la chose.

Une 4K obtenue par le DLSS de NVIDIA

Cependant, avant que vous ne commenciez à imaginer la Switch devenir un monstre de puissance et venir titiller les PS5 et Xbox Series X, sachez que ce ne sera très probablement pas le cas. D’une part, ce n’est pas dans les habitudes de Nintendo que de proposer des consoles très puissantes, et d’autre part, pour pouvoir devenir compatible 4K, Nintendo passerait par l’utilisation de la technologie de mise à l’échelle (upscaling) via intelligence artificielle de NVIDIA, le DLSS. Autrement dit, il ne s’agirait pas d’une “vraie” 4K.

L’avantage avec cette solution serait que Nintendo n’aurait pas à procéder à de grands changements en terme de hardware. L’upscaling aidera aussi la console à maintenir ses performances. C’est mieux que rien, diront certains, même si, c’est évident, les joueurs préfèreraient une “vraie” 4K. Cette information est de toute façon à prendre avec des pincettes. Nintendo n’a pas commenté sur le sujet, ce n’est d’ailleurs pas le genre de la maison. Et il faudra très certainement patienter jusqu’à l’année prochaine avant de découvrir cette nouvelle version de Switch.