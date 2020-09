Nintendo avait réfléchi à une version portable de sa GameCube

Nintendo a une vision très particulière des consoles de jeux vidéo. Et la marque a proposé des appareils très abouti, très populaires. Les exemples ne manquent pas. Mais le grand public ne sait évidemment pas tout...

Nintendo fabrique des consoles de jeux vidéo tant portable que pour le salon. Les modèles n’ont pas manqué au fil des années. Mais avec la Nintendo Switch, Big N combinait enfin les deux aspects dans un seul produit. Les joueurs peuvent désormais choisir de jouer durant leur déplacement ou placer la console sur son dock sur le téléviseur pour jouer dans le confort de leur maison. Et force est de constater que cette recette fonctionne à la perfection !

Nintendo aurait déjà réfléchi à une console hybride portable/salon

Mais il faut savoir que la Switch n’était pas la première idée de ce genre de la part de Nintendo. En effet, selon des documents partagés sur Reddit, il semblerait que, à une époque, Nintendo réfléchissait sérieusement à l’idée de créer une version portable de sa GameCube. L’idée était très similaire à ce que la Nintendo Switch propose aujourd’hui.

Les joueurs auraient pu relier la console à un téléviseur mais, dans le même temps, il aurait aussi été possible de jouer en mode mobile. L’appareil aurait eu des ports pour les manettes GameCube. Auraient même pu être de la partie un lecteur de carte mémoire, une sortie AV et même un tuner TV, un encodeur MPEG4 et une connectivité sans fil.

avec sa GameCube !

Si ces documents volés sont avérés, il est intéressant de se dire que de longues années avant l’avènement de la Switch et le succès qu’on lui connait aujourd’hui, Nintendo explorait déjà cette idée d’une console hybride. Il est aussi intéressant de voir comment l’idée a pris forme avec la Wii U qui introduisait un écran secondaire dans la manette directement. Finalement, tous ces projets, avortés ou non, ont conduit Big N à lancer sa Switch et lui ont assuré le succès mondial qu’elle représente aujourd’hui, en faisant l’une des consoles les plus vendues à ce jour.