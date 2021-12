Nintendo avait presque conçu le tout premier smartphone du monde

Nintendo aurait pu être le premier à commercialiser un smartphone. Malheureusement, le projet PageBoy n'a pas abouti.

Le concept de smartphone existait depuis bien longtemps avant qu’Apple ne se lance dans son projet d’iPhone et rende ce genre d’appareil aujourd’hui tout à fait banal. Si vous vous souvenez bien, certaines personnes utilisaient déjà des assistants personnels (PDA), des appareils qui pourraient facilement être considérés comme les précurseurs des smartphones, mais il semblerait que Nintendo aurait pu prendre tout le monde de court et être le premier au monde à commercialiser un tel “smartphone”.

Si l’on en croit Liam Robertson, historien de l’histoire du jeu vidéo, chercheur et journaliste, dans une publicité des années 1990, Big N révélait travailler sur un accessoire pour la Game Boy Color. Cet accessoire avait été baptisé PageBoy et lorsque utilisé avec la Game Boy Color, il conférait à la console portable certaines fonctionnalités de nos smartphones actuels.

Nous parlons ici plus précisément d’une connexion à Internet, qui offrait aux utilisateurs la possibilité de lire les actualités, des magazines, obtenir les prévisions météo, regarder la télévision en direct et même contacter et échanger des messages avec d’autres possesseurs de PageBoy. La technologie sous-jacente était très similaire à ce que proposaient à l’époque les systèmes de page, d’où le nom de l’accessoire, d’ailleurs, PageBoy.

Malheureusement, le projet PageBoy n’a pas abouti

Cela étant dit, aussi prometteur qui pouvait être cet accessoire, Nintendo n’a pas décidé de pousser plus avant jusqu’à la commercialisation, estimant, toujours selon Liam Robertson, que les technologies de communications derrière le PageBoy n’étaient en place et pleinement opérationnelles que dans certaines parties du globe. Nintendo voulait un appareil qui puisse fonctionnalité n’importe où dans le monde et pas uniquement dans un nombre restreint de pays, ce qui explique pourquoi le projet a été abandonné.

S’il avait pu aller jusqu’au bout, Big N aurait alors pu être parmi les premiers, si ce n’est le premier, à commercialiser ce que l’on qualifie aujourd’hui de smartphone.