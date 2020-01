Nintendo atteint le milliard de dollars dans le mobile

Les recettes des jeux mobiles de l'éditeur nippon Nintendo sont estimées à un milliard de dollars.

Les jeux mobiles de Nintendo ont généré plus d’un milliard de dollars de revenus grâce aux dépenses des joueurs sur l’App Store et Google Play. La majorité provient des recettes de Fire Emblem Heroes (656 millions de dollars, soit 61%). Pour le reste, on retrouve Animal Crossing : Pocket Camp avec 131 millions de dollars (12%), Dragalia Lost (toujours non daté en Europe) avec 123 millions de dollars (11%), Mario Kart Tour avec 86 millions de dollars (8%), Super Mario Run avec 76 millions de dollars (7%) et enfin Dr. Mario World avec seulement 4,8 millions de dollars (1%). La firme de Kyoto excelle principalement au Japon, où les 581 millions de dollars qu’elle a gagnés représentent 54% de ses recettes totales de jeux pour les mobiles. Les États-Unis arrivent en deuxième position avec 316 millions de dollars, soit 29%. Cette répartition se retrouve dans tous ses jeux pour mobiles, à l’exception de Mario Kart Tour et de Super Mario Run, dont les dépenses sont davantage orientées vers les États-Unis.

Les téléchargements des jeux Nintendo sur iOS et Android

Super Mario Run est le leader incontesté avec 244 millions de téléchargements, soit 54% des 452 millions de téléchargements de jeux mobiles de l’éditeur, tandis que les 147 millions d’installations de Mario Kart Tour représentent 32%. Fire Emblem Heroes, le titre de Nintendo le plus rentable, n’a représenté que 4% du total. Avec le succès de FEH, Nintendo semble avoir compris que le modèle économique des “gacha games” était très rentable. Il n’est pas impossible que cette piste soit explorée de plus en plus dans l’avenir. A noter que les abonnements à Mario Kart Tour et Animal Crossing : Pocket Camp n’ont pas encore réussi à reproduire la même ampleur.