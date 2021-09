Nintendo ajoute une offre “Expansion Pack” à son abonnement Switch Online

Nintendo annonce une offre Expansion Pack à son abonnement Switch Online, une offre qui permettra d'accéder à des jeux Nintendo 64 et Mega Drive.

Le jeu en ligne sur les consoles de salon a toujours été l’objet de nombreuses “tentatives”, si l’on peut dire. Certains le proposent gratuitement, d’autres le font payer, d’autres encore tentent de l’agrémenter. Chez Nintendo, il faut payer pour pouvoir jouer en ligne. Mais cet abonnement permet aussi d’accéder à un catalogue de jeux supplémentaires. Et il y en aura de nouveaux via l’offre “Expansion Pack” tout juste annoncée.

Il faut en effet nécessairement un abonnement Nintendo Switch Online si vous voulez pouvoir jouer en ligne avec vos amis et de parfaits inconnus à vos jeux préférés. Cela étant dit, pour rendre cet abonnement plus attrayant, Big N y a aussi intégré l’accès à un catalogue de jeux rétro auxquels les joueurs peuvent accéder gratuitement en plus de ceux qu’ils ont déjà.

Et ce catalogue va donc s’étendre grâce à l’annonce d’une nouvelle offre baptisée “Expansion Pack” pour son abonnement Switch Online. Il s’agit là d’une offre supérieure pour son service en ligne. Le tarif dudit service n’est pas encore connu mais Nintendo a déclaré que davantage de détails seront communiqués plus tard.

Une offre qui permettra d’accéder à des jeux Nintendo 64 et Mega Drive

Ceci étant dit, parmi les fonctionnalités de cette nouvelle offre, on citera évidemment l’accès à une sélection de jeux Nintendo 64 et Mega Drive. Et tout cela en plus des jeux auxquels les abonnés Switch Online ont déjà droit. Autrement dit, il y a fort à parier que cette offre Expansion Pack sera plus onéreuse que l’offre Switch Online classique mais ce seul ajout pourrait justifier de le préférer à l’offre classique.

En effet, avec l’Expansion, les joueurs pourront accéder à des jeux comme Mario Kart 64, lequel deviendra jouable en ligne avec un maximum de 4 joueurs. Cette nouvelle offre Expansion Pack sera disponible dans le courant du mois d’octobre. Nous devrions avoir tous les détails, y compris la liste complète des jeux proposés, d’ici là. Encore un peu de patience.

Parmi les jeux à retrouver :

Jeux Nintendo 64 disponibles au lancement

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Jeux Nintendo 64 à venir (liste non exhaustive)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Jeux Mega Drive disponibles au lancement