Ninja Theory prépare une expérience vidéoludique horrifique avec Project : MARA

Project : MARA du studio britannique Ninja Theory a pour objectif de repousser les frontières de la peur.

Déjà occupée sur des projets comme Bleeding Edge (sortie prévue pour mars prochain sur Xbox One et PC), Senua’s Saga : Hellblade 2 (vitrine technologique pour la Xbox Series X) et The Insight Project (un programme contre les maladies mentales), la filiale des Xbox Game Studios va également travailler sur un jeu d’horreur expérimental baptisé pour l’instant Project : MARA. Ninja Theory précise qu’il s’agira d’une “représentation crédible et fondée de la terreur mentale. En partant de récits d’expériences réelles et d’études approfondies, l’objectif est de recréer les horreurs de l’esprit de la manière la plus précise et la plus réaliste possible.”

Un premier teaser pour Project : MARA

Ce titre expérimental sera une vitrine de ce qui pourrait devenir un nouveau medium de récit à l’avenir dans le milieu des jeux vidéo. L’histoire se focalisera sur un lieu et un personnage. Les prises de vues réelles permettront d’enrichir l’ambiante lourde et pesante voulue par les développeurs. A noter que la thématique des maladies mentales sera encore au coeur de ce projet. La période de sortie et les plateformes sont encore inconnues. En toute logique, Project : MARA sera une exclusivité Microsoft.