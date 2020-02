Nine Rocks Games : le nouveau studio de THQ Nordic

L'éditeur autrichien THQ Nordic annonce la création de Nine Rocks Games, une structure qui va travailler sur un survival shooter avec d'anciens développeurs ayant œuvré sur DayZ, Soldier of Fortune : Payback, Conan et Chaser.

Avec pas moins de 19 studios (la plupart étant des rachats) dans son portefeuille, Embracer Group (la maison-mère de THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver) est plus que bien armé pour les futurs lancements des consoles PS5 et Xbox Series X de Sony et Microsoft. A défaut de faire une nouvelle acquisition, le groupe suédois a encore surpris tout le monde avec la fondation de Nine Rocks Games, une filiale basée à Bratislava, en Slovaquie : “Nous sommes très impatients de nous installer, d’optimiser progressivement la taille de notre équipe et de travailler sur notre premier projet. Avec THQ Nordic comme partenaire, notre talentueuse équipe a trouvé des conditions parfaites pour travailler sur un jeu de tir avec de la survie.”

Embracer Group, le nouveau roi de Suède dans le jeu vidéo

Embracer Group possède un catalogue étendu de plus de 130 franchises, telles que Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, De Blob, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World of Zoo et Biomutant parmi tant d’autres. Avec son siège social à Karlstad, en Suède, Embracer Group est présent dans le monde entier via trois groupes opérationnels et plus de 3000 employés.