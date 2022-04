Nimona est sauvé par Netflix et Annapurna Pictures

Abandonné par Disney suite à la fermeture de Blue Sky Studios, le film d'animation Nimona axé sur le thème LGBTQ+ n'est plus annulé.

L’adaptation du roman graphique à succès du New York Times de ND Stevenson – qui devait être réalisée par Patrick Osborne, mais qui est maintenant dirigée par Nick Bruno et Troy Quane (Spies in Disguise), fera ses débuts sur la plateforme de streaming Netflix en 2023. Le casting vocal avec Chloë Grace Moretz (Mother/Android), Riz Ahmed (Sound of Metal) et Eugene Lee Yang (Spring Bloom) est conservé.

Nimona’s always been a spunky little story that just wouldn’t stop. She’s a fighter…but she’s also got some really awesome people fighting for her. I am excited out of my mind to announce that THE NIMONA MOVIE IS ALIVE…coming at you in 2023 from Annapurna and Netflix 🤘 pic.twitter.com/wEZuM2sXTt — ND Stevenson (@Gingerhazing) April 11, 2022

Dans Nimona, le chevalier Ballister Boldheart est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis et la seule personne qui peut l’aider à prouver son innocence est une adolescente métamorphe qui pourrait aussi être un monstre qu’il a juré de tuer. Situé dans un monde techno-médiéval différent de tout ce que l’animation a abordé auparavant, il s’agit d’une histoire inclusive sur les étiquettes que nous attribuons aux gens et sur le métamorphe qui refuse d’être défini par quiconque.

Annapurna Pictures collabore avec Netflix pour Nimona

Netflix s’est associé à Annapurna Pictures sur Nimona lorsque la production a été lancée au début de l’année dernière. Roy Lee, Karen Ryan et Julie Zackary sont les producteurs, Robert L. Baird, Megan Ellison et Andrew Millstein les producteurs exécutifs, et Double Negative (DNEG) s’occupe de l’animation.