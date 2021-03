Nikon NX Studio, un outil d’édition photo et vidéo abouti… et gratuit

Les logiciels d'édition photo et / ou vidéo sont aujourd'hui très nombreux sur le marché. Certains payants, d'autres gratuits, certains plus complets que d'autres...

Si vous cherchez à éditer des photos ou des vidéos, régulièrement ou très rarement, vous vous êtes nécessairement posé(e) la question de savoir : quel logiciel. L’offre est aujourd’hui très fournie, avec les grands noms que sont les Adobe Photoshop et de plus outils, indépendants ou non, gratuits ou non, qui font très bien le travail. Voici aujourd’hui une nouvelle référence proposée par Nikon.

Nikon dévoile NX Studio, un outil d’édition photo/vidéo

Pour éditer des photos ou des vidéos sur votre ordinateur, il y a actuellement pléthore d’options payantes comme celles d’Adobe mais si vous n’avez pas envie ou ne pouvez pas opter pour un logiciel à plusieurs centaines de dollars que vous n’utiliserez que de temps à autre, sachez que Nikon pourrait avoir la solution qu’il vous fait avec son tout nouvel outil baptisé NX Studio.

Totalement gratuit, qui plus est !

NX Studio est un logiciel d’édition photo et vidéo totalement gratuit pensé et conçu pour Windows et Mac – les Mac dotés d’une puce Intel seulement, pour le moment -. Cette solution offre un grand nombre de fonctionnalités, parmi les plus courantes dans ce genre de logiciels, comme la prise en charge des photos au format RAW, la possibilité d’organiser vos workflows et vos projets et selon Nikon, l’interface a été imaginée en réutilisant notamment un certain nombre de termes employés dans les appareils photos de la marque.

Ainsi, les aficionados de Nikon – parmi lesquels vous figuraient peut-être – ne devraient pas être dépaysés. Ces derniers ne devraient avoir aucun souci à naviguer dans le logiciel dans la mesure où les termes seront déjà connus. Reste que ce logiciel d’édition photo/vidéo est tout jeune, il lui faudra encore certainement un certain temps avant d’atteindre sa maturité, notamment pour prendre en charge tous les fonctions les plus usitées. Impossible aussi, pour l’heure, de jauger de son efficacité par rapport aux produits concurrents. Mais comme dit plus haut, NX Studio est gratuit. Vous pouvez le télécharger et l’installer dès à présent pour le tester.