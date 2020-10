Nikon annonce deux nouveaux appareils photo hybrides, les Nikon Z 6II et Z 7II

Bien que le marché des appareils photo numériques souffre ces dernières années des avancées réalisées par les smartphones, ces appareils restent encore très demandés, et extrêmement capables. Nikon dévoile deux nouvelles références hybrides.

Lorsque Nikon a tenté l’expérience de l’appareil photo hybride par le passé, l’accueil du public fut assez mitigé. La marque avait alors essayé une nouvelle fois avec sa nouvelle série Z, une série qui s’est montrée bien plus populaire. Aujourd’hui, le fabricant revient avec la deuxième génération d’appareils photo hybrides basée sur cette série Z. Il s’agit des Nikon Z 6II et Z 7II.

Nikon dévoile ses Z 6II et Z 7II

Assez logiquement, ces deux modèles sont très différents l’un de l’autre mais ils partagent aussi tous deux un certain nombre de fonctionnalités. Pour commencer, les deux disposent d’un châssis en alliage de magnésium lequel a été rendu hermétique pour s’assurer que les éléments naturels ne viennent pas endommage l’intérieur. Tous deux utilisent aussi deux processeurs EXPEED 6 pour traiter les images et disposent d’un système améliorer de mise au point. La captation vidéo 4K 60p est aussi de la partie.

Cela étant dit, comme dit plus haut, ces deux modèles ne visent pas vraiment le même public et entendent bien servir des besoins assez différents. Avec le Z 6II, il semble que Nikon cible particulièrement les vidéastes grâce à sa vitesse élevée d’autofocus et sa sensibilité dans le suivi des mouvements. Il dispose par ailleurs d’un capteur CMOS BSI de 24,5 MP et peut offrir des ISO compris entre 100 et 51 200. Ce chiffre peut même grimper jusqu’à 204 800.

descendants directs des appareils hybrides Z 6 et Z 7

Le Nikon Z 7II, quant à lui, est davantage tourné vers les photographes qui sont intéressés par les images haute résolution. Cela se ressent notamment par l’intégration d’un capteur CMOS BSI de 45,7 MP et d’un système de mise au point à détection de phase directement sur le capteur, parfait pour faire le focus sur un sujet en toutes circonstances.

Si ces deux références vous intéressent, sachez que le Nikon Z 6II sera vendu nu à partir du 5 novembre 2020 à un tarif de 2 199€. Le Nikon Z 7II quant à lui sera disponible nu à partir du 10 décembre 2020 au tarif de 3 399€. Des kits avec adaptateurs FTZ et NIKKOR Z 24-70 mm f/4 seront également proposés. À noter, les tarifs sont 100 et 300€ moins chers que les Z 6 et Z 7 à leur sortie en 2018.