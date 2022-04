Nike : la success story de la marque à la virgule va faire l’objet d’un film

Ben Affleck et Matt Damon vont se retrouver dans un nouveau long-métrage sur Nike.

L’histoire se concentrera sur la quête acharnée de Sonny Vaccaro pour faire signer Michael Jordan chez Nike, qui était alors la troisième entreprise de chaussures. Un parcours difficile qui l’a conduit chez les parents du célèbre joueur de basket-ball américain, et en particulier sa mère, décrite comme puissante et dynamique, ainsi que chez d’anciens entraîneurs, conseillers et amis. MJ sera une figure mythique planant au-dessus du film et que l’on ne verra jamais, même si Sonny Vaccaro tente de l’atteindre à de nombreuses reprises en ayant accès à ses proches et à son entourage.

Ben Affleck and Matt Damon will work together once again on a new project based on the Nike legacy https://t.co/qsudzqjji7 — The Hollywood Reporter (@THR) April 20, 2022

Un partenariat qui semblait impossible à l’époque mais qui, grâce à ce vendeur non conformiste, allait devenir la relation la plus importante entre une marque de sport et un athlète. L’accord a lancé l’industrie mondiale et multimilliardaire des sneakers contemporaines et a également aidé le sport à faire de même. Ben Affleck réalisera, écrira, co-dirigera et produira le drame sur le marketing sportif, tandis que Matt Damon sera également scénariste et producteur. Mandalay Pictures, la firme dirigée par Peter Guber et Jason Michael Berman, s’occupera également de produire le film.

Skydance Sports et Amazon Studios sont à l’origine du film consacré à la quête de Nike pour collaborer avec Michael Jordan

Matt Damon incarnera Sonny Vaccaro, ancien cadre de Nike, tandis que Ben Affleck jouera le rôle de Phil Knight, cofondateur de Nike. Le documentaire ESPN 30 for 30 de 2015 intitulé Sole Man, centré sur Sonny Vaccaro et son histoire, est un élément clé derrière la création de ce projet. Le président de Skydance Sports, Jon Weinbach, qui a travaillé aux côtés du président de Mandalay, Peter Guber, comme l’un des producteurs de la série Jordan The Last Dance, a joué un rôle essentiel dans l’obtention des droits sur la vie de Sonny Vaccaro.