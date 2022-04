Nike CryptoKicks : l’avenir des sneakers en NFT

Les sneakers NFT du métavers de Nike sont accessibles par le biais du web 3.0.

Le géant du sportswear Nike a fait un pas important vers le métavers en décembre dernier en acquérant RTFKT Studios, une marque pionnière et innovante qui redéfinit les frontières de la valeur physique et numérique pour servir sa large communauté de créateurs, pour un montant non divulgué. Cette alliance porte désormais ses fruits avec l’arrivée des premières sneakers en NFT de la société américaine. Les CryptoKicks Dunk Genesis sont des articles numériques conçus pour être portés dans les mondes virtuels. Ces sneakers nouvelle génération peuvent être modifiées avec la technologie Skin Vials.

RTFKT, together with Nike CryptoKicks, introduce the future of Sneakers, powered by Skin Vial tech Welcome to 2052 : 🌐👟🧪 pic.twitter.com/7449L79Bf4 — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) April 22, 2022

Les CryptoKicks de Nike peuvent être ouvertes grâce aux NFT MNLTH (Ethereum) de RTFKT, qui ont été distribués gratuitement aux détenteurs des précieux avatars NFT CloneX de RTFKT et d’autres NFT antérieurs de RTFKT en février dernier. Les propriétaires des CryptoKicks Dunk Genesis tentent d’ores et déjà de revendre les baskets numériques basées sur l’Ethereum. Sur la place de marché OpenSea, elles sont vendus à un prix d’environ 5 ETH, soit 14.800 dollars.

Le metavers de Nike prend forme

En novembre dernier, Nike s’est lancé dans le metavers avec NIKELAND, un monde virtuel dans Roblox (un MMO bac à sable destiné aux enfants et aux adolescents) : “Les bâtiments et les terrains à l’intérieur de ce monde virtuel sont inspirés du siège réel de la société et abritent des arènes détaillées permettant à la communauté de tester ses compétences en participant à divers mini-jeux. Les visiteurs peuvent participer à des jeux tels que le tag, le sol est de la lave et le dodgeball avec leurs amis. La créativité, cependant, est illimitée. Avec le kit d’outils, les créateurs peuvent facilement concevoir leurs propres mini-jeux à partir de matériel sportif interactif. Rêvez-le. Fabriquez-le. Jouez-le.“