Nightingale : Inflexion Games préfère retarder l’accès anticipé pour peaufiner l’expérience

L'accès anticipé de Nightingale est repoussé par Inflexion Games.

Désormais dans le giron du géant chinois Tencent, le studio Inflexion Games dirigé par Aaryn Flynn profite d’une manne financière non négligeable et cela va se ressentir dans Nightingale avec la transition de l’Unreal Engine 4 vers l’Unreal Engine 5 :

Après avoir examiné le potentiel de l’Unreal Engine 5 d’Epic Games, nous avons décidé de mettre à niveau notre moteur graphique dès maintenant plutôt que d’attendre après la sortie.

An update on our Early Access release pic.twitter.com/LLFLCP3f6h — Nightingale (@PlayNightingale) August 11, 2022

En décidant d’opter pour l’Unreal Engine 5, Inflexion Games a décalé la sortie de l’accès anticipé de Nightingale sur PC au premier semestre 2023 :

Nous nous sommes engagés à offrir la meilleure expérience possible et à tenir la promesse de ce que notre univers a à offrir aux joueurs. Pour y parvenir, ce délai supplémentaire permettra à l’équipe de développement d’apporter des améliorations clés, de renforcer le contenu et de peaufiner la jouabilité.

Inflexion Games va dévoiler des informations sur Nightingale

La structure américaine composée de plusieurs vétérans de chez BioWare est déterminée à présenter son ambitieux jeu d’action sous toutes ses coutures :

Dans les semaines à venir, vous aurez plus de nouvelles concernant Nightingale et du développement de la part de l’équipe. D’ici là, nous vous remercions de votre soutien continu et de votre enthousiasme pour ce que nous faisons. Cela peut prendre un peu plus de temps pour que les portails mystiques des Fae s’ouvrent, mais nous vous remercions de faire ce voyage avec nous.