Niftables annonce une plate-forme NFT tout-en-un pour les marques et créateurs

Niftables annonce une plate-forme NFT tout-en-un qui devrait permettre de démocratiser encore davantage le NFT.

Niftables introduit la première technologie NFT tout-en-un qui offre aux marques et aux créateurs la voie la plus rapide vers leur propre plate-forme NFT en marque blanche. Des dizaines de marques et créateurs sont déjà en train de mettre en place leur plate-forme NFT avec Niftables, des grandes annonces arriveront bientôt.

La demande pour les NFT ne cesse de croître ces dernières années, mais il est encore difficile pour les créateurs de dessiner, développer, frapper et distribuer leurs NT. Niftables veut démocratiser tout cela en éliminant ces barrières avec la création de la plate-forme NFT ultime, si l’on peut dire, tant pour les créateurs de contenu que les marques et les utilisateurs. Tout ceci est rendu possible grâce au metamarket Niftables, regroupant de nombreuses technologies et fonctionnalités de l’industrie.

Selon Jordan Aitali, son cofondateur, “Niftables est conçu pour permettre aux créateurs et aux marques de personnaliser totalement leur plate-forme NFT en marque blanche dès le départ. Nous garantissons que chaque plate-forme NFT de nos créateurs est en parfaite adéquation avec leur marque et leur vision globale.” Niftables a été récompensé du “Mass Adoption Aword” au AIBC Summit de Dubai en mars 2022. C’est un vote de confiance important, d’autant plus quand on sait que Niftables luttait contre Meta et The Sandbox.

qui devrait permettre de démocratiser encore davantage le NFT

Niftables prévoit de lancer par ailleurs un marketplace cross-chain, sans fraid de gaz sur lequel les utilisateurs pourraient acheter, échanger, vendre leurs NFT ou récompenses depuis les plates-formes en marque blanche des créateurs ou directement sur le marketplace Niftables. Celui-ci offrira d’ailleurs une intégration avec OpenSea et Rarible, deux des marketplaces les plus populaires du moment.

Au cœur de la plate-forme, on retrouve le token $NFT, qui servira de méthode de paiement principale pour tout l’écosystème Niftables. Celui-ci sera lancé pour une valeur limitée à 500 millions de dollars avec une distribution initiale en plusieurs phases – Seed, Private et Public -. Un total de 6 900 000 $NFT devrait être débloqué au lancement, lequel est prévu pour ce trimestre.

Nul doute que Niftables saura séduire les marques et créateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de grandes entreprises multinationales. Elle offre un metamarket NFT très puissant et complet qui vient consolider et regroupe toutes les fonctionnalités clef dans une plate-forme simple à utiliser.