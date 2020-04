NieR Replicant va revenir dans une version améliorée sur PS4, Xbox One et PC

Dix après son lancement, le premier NieR de Square Enix se prépare à ressortir sous la forme d'un mélange entre remake et remaster.

NieR Replicant ou NieR Gestalt. Les principales différences entre les deux titres sont l’apparence physique du personnage principal (un jeune ou un vieux), ses relations avec Yonah (petite soeur ou fille) et les différences graphiques sur PS3 et Xbox 360. Avec NieR Replicant ver.1.22474487139 (racine carrée de 1.5) sur les dernières consoles de Sony et Microsoft, ainsi que sur PC (via Steam), le fameux casse-tête entre les versions japonaises et européennes ne sera bientôt plus qu’un vieux souvenir. Si feu Cavia n’est plus de la partie, le studio Toylogic (Happy Wars, Happy Dungeons) devra sublimer l’opus qui a lancé l’auteur Yoko Taro sur le devant de la scène avec l’aide de Takahisa Taura (PlatinumGames, Nier Automata) et le compositeur Keiichi Okabe qui a d’ores et déjà réenregistré toutes les musiques, en plus d’en avoir créé de nouvelles.

Yosuke Saito de l’éditeur nippon Square Enix annonce d’ailleurs la présence d’un doublage intégral avec un réenregistrement des voix (Nobuhiko Okamoto en Nier jeune, Koji Yusa en Nier adulte, Ai Nonaka en Yonah, Hiroki Yasumoto en Grimoire Weiss et Mai Kadowaki en Emil). Un nouveau personnage fera également son apparition, sachant qu’il sera possible d’entendre Yui Ishikawa et Natsuki Hanae, les doubleurs de 2B et 9S. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour le moment, mais un lancement à l’international a été confirmé. Plusieurs nouveautés seront révélées plus tard dans l’année.

NieR Re[in]carnation, un nouveau jeu exclusivement pour les smartphones

Développé par Applibot (spécialiste des jeux mobiles) avec CyDesignation pour le character design, NieR Re[in]carnation pourra également compter sur Yosuke Saito comme producteur, Yoko Taro comme directeur créatif, Keiichi Okabe pour la musique, Akihiko Yoshida pour le design des personnages principaux et Kazuma Koda pour les concept arts.

“Souvenirs.Envie.Solitude. Salut. C’est l’endroit qu’ils appellent la Cage…“