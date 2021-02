NieR Replicant : la refonte moderne de l’action-RPG se laisse admirer

Square Enix diffuse de nouvelles séquences de gameplay qui permettent de découvrir l'amélioration des visuels, les combats retravaillées et la musique réarrangée de NieR Replicant.

Accompagné de Grimoire Weiss, un livre magique, et Kainé, une guerrière féroce, le jeune protagoniste de NieR Replicant ver.1.22474487139… sera amené à explorer le Temple stérile, dont l’entrée était cachée par une tempête de sable, dans le royaume désertique de Façade pour y résoudre un certain mystère concernant la langue des habitants, comprendre d’anciennes énigmes et éliminer des Ombres. Durant cette quête, ce dernier devra affronter avec ses compagnons une nuée d’étranges cubes conscients en guise de combat de boss.

Pour mémoire, cette version améliorée et modernisée de NieR Replicant, auparavant uniquement paru au Japon, réunit l’équipe de choc originale incluant le directeur Yoko Taro (Drakengard, NieR Automata), le compositeur Keiichi Okabe (Tekken, Drakengard, NieR Automata) et le producteur Yosuke Saito (Dragon Quest X, NieR Automata) avec de nouveaux talents issus du studio Toylogic.

Dix minutes de gameplay pour NieR Replicant ver.1.22474487139…

NieR Replicant ver.1.22474487139… sortira sur PS4, Xbox One et PC dès le 23 avril prochain.

Un synopsis officiel pour NieR Replicant : “Dans un avenir lointain, l’Humanité est au bord de l’extinction. La nécrose runique et d’étranges créatures menacent le monde. Un jeune garçon au grand coeur fait une promesse à sa petite soeur. Un mensonge millénaire qui perdurera pour l’éternité… Découvrez la vérité qui se cache derrière le monde de NieR et préparez-vous à tout remettre en question au cours de cette histoire sombre et sinueuse. Voyagez à travers un monde en ruine, ravagé par la maladie et de monstrueuses horreurs aux côtés d’un groupe d’alliés improbables.”

Les versions réarrangées des musiques de NieR Replicant

L’édition limitée White Snow de NieR Replicant ver.1.22474487139 comprendra des versions complètes des compositions musicales Snow in Summer et Kainé ainsi que des extraits de dix pistes issues de l’album Weiss Edition Arrangement.