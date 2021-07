Nickelodeon All-Star Brawl : un nouveau Super Smash Bros-like avec des héros de dessins animés

Incarnez vos personnages préférés de Nickelodeon dans... Nickelodeon All-Star Brawl.

Développé par Ludosity et Fair Play Labs, Nickelodeon All-Star Brawl propose d’affronter les héros issus des meilleures séries animées de l’univers de la chaine américaine Nickelodeon avec des mouvements et des attaques uniques dans des batailles explosives via une vingtaine de niveaux comme le Jellyfish Fields de Bob l’éponge ou le Technodrome des Tortues Ninja.

Les premiers combattants dans le roster de Nickelodeon All-Star Brawl

Danny Fantôme de Danny Fantôme

Helga de Hé Arnold!

Leonardo de Les Tortues Ninja

Michelangelo de Les Tortues Ninja

Lincoln Loud de Bienvenue chez les Loud

Lucy Loud de Bienvenue chez les Loud

Nigel Delajungle de La Famille Delajungle

Oblina de Drôles de monstres

Le Super Héros de Ren et Stimpy

Reptar de Les Razmoket

Sandy l’écureuil de Bob l’éponge

Bob l’éponge de Bob l’éponge

Patrick l’étoile de mer de Bob l’éponge

Zim de Invader Zim

Un trailer pour Nickelodeon All-Star Brawl

Jouable en solo comme en multijoueur jusqu’à quatre joueurs simultanément, Nickelodeon All-Star Brawl sortira à la fin de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.