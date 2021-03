Niantic tease sa propre paire de lunettes de réalité augmentée

Quand on évoque Niantic, on pense immédiatement à Pokémon Go. À juste titre. Mais l'entreprise pourrait diversifier ses activités en proposant sa propre paire de lunettes de réalité augmentée.

On doit au studio Niantic le jeu ultra-populaire Pokémon Go. Un jeu qui a des fans dans le monde entier, qui génère des milliards de dollars de revenus et qui, évidemment, donne des idées à son concepteur. Le jeu reposant sur la technologie de réalité augmentée, il est assez logique finalement d’apprendre que Niantic prépare sa propre paire de lunettes de réalité augmentée.

Niantic travaille sur sa propre paire de lunettes de réalité augmentée

Niantic est l’entreprise que nombre d’entre vous connaissent pour le jeu Pokémon GO, un jeu basé donc sur la réalité augmentée dans lequel les joueurs peuvent marcher dans le monde réel pour attraper des Pokémon et affronter d’autres joueurs. Le studio a vraiment aidé à démocratiser les jeux en réalité augmentée et à montrer tout leur potentiel.

Parfait pour jouer à Pokémon Go !

Cela étant dit, il semblerait que Niantic cherche aujourd’hui à étendre ses activités. En effet, selon un tweet du PDG de la société John Hanke, il s’avère que l’entreprise travaille actuellement sur sa propre paire de lunettes de réalité augmentée. Pour l’heure, nous n’en savons que très peu concernant cet appareil mais il semblerait qu’il embarque une lentille ainsi qu’un haut-parleur. La mention de cette lentille signifie-t-elle que les lunettes pourront être adaptées à la vue de leur porteur ?

Les casques de réalité augmentée ne sont pas nouveaux, et nous avons déjà vu des concepts similaires par le passé. Google a tenté l’aventure des lunettes connectées intelligentes mais ce fut un échec sur le plan commercial. Plusieurs rumeurs affirment qu’Apple aurait aussi prévu de faire son entrée sur ce marché mais cela pourrait prendre encore plusieurs années.

Difficile, à l’heure actuelle, de savoir ce que Niantic a prévu pour cet appareil. Créer un tel produit dans le seul et unique but de jouer à Pokémon Go semble quelque peu exagéré. Espérons en tous les cas que l’entreprise aura davantage de détails à partager d’ici peu. À suivre !