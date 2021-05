Niantic Real World devient Niantic Lightship : la suite d’outils et de services qui alimente les jeux Niantic

Niantic Lightship établit la norme du secteur pour la cartographie et les expériences en réalité augmentée partagées à l'échelle planétaire.

Le kit de développement de réalité augmentée de la plateforme Niantic Lightship est un ensemble d’outils fiables qui permettent aux développeurs indépendants et expérimentés de créer des expériences multijoueur et de leur donner vie avec des notions de profondeur, de physique, d’occlusion et de segmentation sémantique. Il est maintenant disponible en version bêta privée en s’inscrivant sur Niantic.dev : “Des centaines de développeurs issus du jeu vidéo et d’autres domaines se sont engagés avec nos équipes d’ingénierie, de développement de produits et de support pour tester les limites de notre technologie. Nos équipes ont écouté leurs avis pour aider à façonner les outils RA, les fonctionnalités, la documentation et les fonctionnalités.”

Today we introduce the “Niantic Lightship Platform'' featuring a new ARDK for developers with tools for Meshing, Semantic Segmentation, Multiplayer and more! Devs can sign up for the private beta at https://t.co/x5pJ98S6sl. 🚀 Learn more at: https://t.co/DEh1BTUHoC pic.twitter.com/B3c4alxFAI — Niantic Engineering (@NianticEng) May 11, 2021

“Niantic construit la carte 3D du monde en coopération avec sa base de joueurs pour alimenter de nouveaux types d’expériences immersives en réalité augmentée“, a déclaré Kei Kawai, vice-président de la gestion des produits de Niantic. “Avec la plate-forme Niantic Lightship et le Kit de développement de réalité augmentée, nous souhaitons fournir la sélection la plus riche d’outils et de technologies de développement, afin que tout développeur puisse créer ses propres expériences uniques.”

Les améliorations présentes dans le nouveau kit de développement de réalité augmentée Niantic Lightship (ARDK)