Niantic annonce la fermeture de Harry Potter : Wizards Unite. Celle-ci sera effective le 31 janvier 2022.

Les jeux vidéo en ligne ont besoin d’infrastructure, de serveurs, pour que les joueurs puissent jouer. C’est une condition absolument nécessaire. L’exploitation de ces serveurs n’est pas gratuite. Dès lors, le développeur et/ou l’éditeur doivent peser le pour et le contre. Si les joueurs ne sont pas assez nombreux, entretenir ces serveurs n’est plus financièrement intéressant. Il semblerait que ce soit le cas pour le jeu de Niantic Harry Potter : Wizards Unite.

Niantic annonce la fermeture de Harry Potter : Wizards Unite

Après le succès planétaire que Niantic a connu avec Pokémon Go, le studio avait décidé d’étendre son offre en lançant Harry Potter : Wizards Unite il y a quelques années. Combinez l’expérience de Niantic et son succès grâce à Pokémon Go avec le fait que la licence Harry Potter compte, elle aussi, parmi les plus populaires du monde et vous aviez là la recette d’un nouvel énorme succès.

Celle-ci sera effective le 31 janvier 2022

Cela étant dit, il semblerait que tout ne soit pas aussi simple. En effet, d’après un post publié sur le site Harry Potter : Wizards Unite, Niantic annonce que le jeu va bientôt fermer ses portes. Cette fermeture sera effective à compter du 31 janvier 2022, mais l’application sera retirée de tous les magasins d’applications où elle est actuellement proposée à partir du 6 décembre, tout comme la possibilité de réaliser des achats intégrés.

Le studio n’explique pas la raison pour laquelle le jeu ferme, mais c’est bien dommage dans la mesure où Pokémon Go est encore extrêmement populaire plusieurs années après son lancement. La bonne nouvelle, c’est que l’entreprise va fermer le jeu en organisant un grand nombre d’événements jusqu’à la date fatidique. Autrement dit, novembre et décembre devraient être des mois plutôt riches pour celles et ceux qui jouent à Harry Potter : Wizards Unite.

Aussi, si vous avez toujours été curieux de découvrir ce jeu, mais que vous ne vous êtes jamais lancé(e), c’est votre dernière chance avant que le jeu ne disparaisse.