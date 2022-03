Niantic améliore ses outils pour la réalité augmentée avec 8th Wall

La première plateforme de développement WebAR au monde va aider les développeurs de Niantic Lightship a concrétiser leurs visions du métavers dans le monde réel grâce à la réalité augmentée.

Avec le rachat de 8th Wall, Niantic va désormais pouvoir proposer l’un des écosystèmes le plus complet d’outils AR pour créer le métavers dans le monde réel. Les sociétés et développeurs du monde entier vont pouvoir travailler sur des expériences en réalité augmentée via des outils web qui nécessiteront aucune application.

Explorers, you ready for a new adventure? To celebrate @the8thwall joining Niantic, you can now embark on an immersive WebAR experience with the intrepid Captain Doty, our trailblazing Yeti mascot!https://t.co/PSQTbdkhHk — Niantic 🧭 (@NianticLabs) March 10, 2022

“Dès le départ, nous avons voulu créer une technologie de réalité augmentée qui permette aux gens de se connecter aux autres, de découvrir de nouveaux endroits et de jouer avec leurs amis dans le monde réel. Pour y parvenir, nous fusionnons le physique et le numérique en créant la carte 3D de la planète la plus précise au monde“, déclare Brian McClendon, vice-président en charge de l’ingénierie, de la cartographie et de la réalité augmentée chez Niantic. “Avec notre plateforme Lightship, lancée mondialement en novembre dernier, nous offrons à tous les développeurs la plus grande toile immersive du monde pour donner vie à leurs créations à grande échelle. 8th Wall, qui est notre plus importante acquisition à ce jour, complète grandement notre vision pour Lightship, et nous prévoyons d’étendre les outils de notre plateforme de développement avec leur technologie WebAR qui a déjà fait ses preuves“. Erik Murphy-Chutorian, PDG et fondateur de 8th Wall, ajoute : “Nous sommes ravis de faire partie de la famille Niantic, car nous rejoignons une équipe incroyable dédiée à l’avenir de l’AR faite pour le monde réel. Ensemble, nous allons permettre aux développeurs de créer des expériences en réalité augmentée qui encouragent les gens à se connecter, à découvrir de nouveaux endroits et à explorer le monde qui les entoure. En poursuivant notre voyage avec Niantic, nous donnerons à davantage de développeurs, d’agences et de marques les moyens de réaliser leurs visions de l’AR et du métavers dans le monde réel.”

8th Wall va grandement renforcer Niantic dans la réalité augmentée pour le métavers

Depuis pratiquement quatre ans, la plateforme de développement 8th Wall WebAR a été utilisée par les développeurs pour créer plus de 50.000 expériences, dont des milliers pour des marques de premier plan. 8th Wall prend en charge des milliards d’appareils dans le monde, dont cinq milliards de smartphones sur iOS et Android, ainsi que des ordinateurs et des casques AR/VR. L’outil 8th Wall a été utilisée par des agences et des studios de création pour développer des activations AR pour des marques connues, comme Pepsi, Microsoft, Nike, Porsche, Netflix, Heineken, LEGO, General Mills, Dior, Universal Pictures, Westfield, Verizon et bien d’autres.