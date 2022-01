NFT : Ubisoft est convaincu que les joueurs finiront par comprendre l’intérêt

L'éditeur français Ubisoft répond à la réaction furieuse des joueurs envers les NFT, les Digits et la plateforme Quartz.

Si l’entrée d’Ubisoft dans le monde des NFT avec Quartz et les Digits (des éléments cosmétiques uniques) n’est pas une réussite, notamment à cause d’une réaction ultra-négative des joueurs, Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovation stratégique au sein de l’éditeur français, estime qu’il ne s’agit qu’une question de temps avant que les avis changent : “Je pense qu’ils ne comprennent pas ce qu’un marché secondaire numérique peut leur apporter. Pour l’instant, en raison de la situation et du contexte actuels des NFT, ils croient vraiment qu’il s’agit avant tout de détruire la planète et d’un simple outil de spéculation. Mais ce que nous voyons, nous, c’est la finalité de la chose. La finalité c’est de leur donner la possibilité de revendre leurs objets une fois qu’ils en ont fini avec eux ou qu’ils ont fini de jouer au jeu lui-même. Donc, c’est vraiment pour eux. C’est vraiment bénéfique. Mais ils ne l’ont pas encore compris.”

Interview with two Ubisoft executives, who say NFTs are a paradigm shift in gaming and gamers "don't get what a digital secondary market can bring to them" (@chrisstead_giau / Finder)https://t.co/EnhKIJ949Shttps://t.co/5zD8NZMUz2 — Techmeme (@Techmeme) January 28, 2022

Ubisoft veut attirer de nouveaux joueurs avec les NFT

Loin d’être lié à l’industrie vidéoludique, cet ancien professeur de philosophie reconverti en expert de la blockchain se veut rassurant sur le futur des NFT chez Ubisoft même si les joueurs ne veulent rien entendre à ce sujet : “En outre, cela fait partie d’un changement de paradigme dans le domaine des jeux. Passer d’un système économique à un autre n’est pas facile à gérer. Il faut aller à l’encontre de beaucoup d’habitudes et d’un état d’esprit bien ancré. Cela prend du temps. Nous le savons (…) Nous savons que ce n’est pas un concept facile à saisir. Mais notre plateforme Quartz n’est vraiment que le premier pas qui doit nous conduire vers quelque chose de plus grand. Quelque chose qui sera plus facile à comprendre pour nos joueurs.”

Nicolas Pouard n’est pas prêt de lâcher ce projet car l’objectif est d’inviter un nouveau public chez Ubisoft : “Lorsque vous parlez d’Organisation Autonome Décentralisée, comme des Guild Games de Yield, les joueurs se voient vraiment comme un nouvel outil d’acquisition d’utilisateurs dans les jeux. Parce que si vous construisez une bonne expérience de jeu pour gagner, ces guildes viendront dans votre jeu, et elles stimuleront votre écosystème et l’effet net est que vous devez engager toute l’économie et la communauté. Donc oui, il ne s’agit plus seulement de dépenses de marketing pour acquérir de nouveaux joueurs, mais de la manière dont vous construisez votre jeu pour attirer ces fameuses guildes via de l’OAD (…) Nous sommes intéressés par le play-to-earn. Pour nous, c’est la même logique que ce que nous faisons aujourd’hui. Nous essayons donc de considérer les jeux Ubisoft comme un endroit où votre expérience peut apporter le plus de valeur possible. En d’autres termes, il existe différents types de valeur lorsque vous jouez à un jeu. Il y a le plaisir, bien sûr. Le plaisir que vous éprouvez simplement en jouant. Il y a le fait que vous pouvez apprendre des choses (…) Quartz n’est donc que la continuité de ce que nous faisons déjà, mais il faut bien le gérer, je dirais. Ou correctement. C’est pourquoi cela n’a pas de sens d’utiliser un jeu existant avec une économie existante et d’essayer de le faire évoluer vers une économie de type play-to-earn. Il faut vraiment partir de zéro, car c’est une façon très différente de concevoir l’économie du jeu et la monétisation.“