NFT : La plate-forme Sorare accueille LaLiga

Sorare accueille LaLiga sur sa plate-forme, les 20 clubs et tous les joueurs du championnat espagnol seront accessibles.

Aujourd’hui est un autre jour important pour les NFT. La plate-forme Sorare (quelques semaines après avoir annoncé le lancement de nouvelle carte) accueille La Liga dans son grand jeu de fantasy football. L’un des championnats les plus populaires devient ainsi le premier des 5 plus grands championnats du monde à entrer sur ce marché des NFT pour la première fois… avec Sorare.

Sorare accueille La Liga sur sa plate-forme

Sorare et La Liga offrent désormais un nouveau moyen aux fans du championnat espagnol de profiter de leur sport favori, de leurs clubs et joueurs préférés. Le monde des NFT s’ouvre à des millions de fans, espagnols ou non. Pour le PDG de Sorare, Nicolas Julia : “La Liga est l’un des meilleurs championnats du monde, avec les clubs et les joueurs les passionnants de la planète. Nous sommes très fiers qu’ils aient choisi Sorare pour entrer dans le monde des NFT. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour les années à venir.”

Les 20 clubs et tous les joueurs du championnat espagnol accessibles

Un sentiment partagé par Javier Tebas, président de La Liga : “à la pointe de l’innovation, nous sommes toujours tournés vers le futur, pour offrir à nos fans de nouvelles expériences. […] Sorare nous permettra d’atteindre de nouvelles communautés, et plus particulièrement en Asie et en Amérique. nous sommes ravis de travailler avec Sorare, le projet de NFT pour le sport le plus excitant à ce jour.”

Les 20 clubs de La Liga sont disponibles dès à présent sur le marché Sorare, un nouveau club sera disponible toutes les 30 minutes, à partir de 15 h. Sachez par exemple que le FC Barcelone arrivera à 19 h 30, le Real Madrid à 23 h et l’Atlético Madrid à 23 h 30. Pour tous les horaires, rendez-vous sur le communiqué officiel.

C’est une première, Sorare lancera des Starter Packs en édition limitée. Chaque pack comporte un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un autre joueur de champ au poste aléatoire. Ces packs arriveront la semaine prochaine.

Et une semaine de jeu très spéciale qui s’annonce

Par ailleurs, la journée de demain, vendredi 10 septembre, est importante pour la plate-forme, c’est Game Week 20. Et pour marquer l’événement, ce sera une semaine très spéciale. Les managers du Migthy Top 200 remporteront une carte en édition limitée Game Week 200 LaLiga. Mieux encore, le meilleur des entraineurs remportera une carte spéciale en édition limitée Gerard Piqué. Celui qui détient la carte le 30 septembre pour profiter de l’Experience Clasico, un superbe cadeau pour tout fan de La Liga qui se respecte (davantage de détails à venir).