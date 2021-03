Neymar préparerait son arrivée sur Fortnite

Le jeu vidéo attire des personnes de tous horizons, des inconnus comme des personnalités. Les sportifs, notamment, aiment aussi jouer. Et certains font des apparitions très remarquées.

On ne aujourd’hui plus les personnalités qui aiment jouer aux jeux vidéo. Et celles-ci évoluent dans des sphères très différentes. Le monde du sport de haut niveau compte dans ses rangs un certain nombre de gamers invétérés. Et aujourd’hui, c’est le footballeur qui s’apprête, semble-t-il, à débarquer sur un jeu vidéo aussi populaire que le football, Fortnite.

Fortnite s’apprête à accueillir Neymar

Fortnite et le football ne sont pas inconnus l’un envers l’autre mais il semblerait que les deux se préparent à renforcer encore davantage leur relation. Comme Eurogamer l’annonce, Epic Games a teasé l’apparition de la superstar brésilienne du football Neymar dans Fortnite le 16 mars. Nul ne sait à l’heure actuelle comment se matérialisera cette apparition dans le jeu de battle royale mais il ne fait aucun doute que c’est de lui qu’il s’agit. Le maillot numéro 10 et la propre réaction du joueur sur Twitter sont des indices qui ne trompent pas.

Un événement à ne pas rater ce mardi 16 mars

Cette initiative arriverait en même temps que la mission solo Zero Crisis Finale qui a été pensée et conçue pour faciliter la transition vers le Chapitre 2 Saison 6 et refaçonner la “Réalité telle que nous la connaissons”. Le timing est quelque peu ironique en ce qui concerne Neymar. En effet, la star du Paris Saint-Germain n’a que très peu évolué sur les terrains ces derniers mois à cause de blessures et il ne devrait pas faire son retour tout de suite. Fortnite pourrait alors être la seule manière d’apercevoir le jour d’ici là.

Toujours est-il que cet événement est important. Neymar est l’un des sportifs les plus populaires de la planète et même une apparition des plus fugaces viendrait assurément faire parler davantage de Fortnite. Ce qui est précisément là l’objectif de cette campagne. Verra-t-on arriver d’autres stars du football ? Faut-il s’attendre à voir débarquer Messi ou Ronaldo ? Ou Kylian Mbappé ? Difficile à dire mais ce n’est totalement impossible.