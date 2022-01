Neymar : documentaire Netflix et NFT

Netflix lève le voile sur la machine marketing de Neymar dans le foot, mais également au-delà.

Disponible dès aujourd’hui, le documentaire Neymar : The Perfect Chaos, réalisé par David Charles Rodrigues pour la plateforme Netflix, retrace la carrière de Neymar da Silva Santos Junior en trois parties de son ascension vers la gloire à Santos à ses jours glorieux au FC Barcelone jusqu’aux montagnes russes en équipe nationale et au Paris Saint-Germain.

Vénéré à travers le monde mais également critiqué, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière footballistique. Plusieurs entretiens avec des légendes du ballon rond comme David Beckham et Lionel Messi reviendront sur la place de la vedette brésilienne dans l’histoire du sport.

Les NFT séduisent Neymar

Le marché des jetons non fongibles est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de l’industrie des crypto-monnaies, le volume d’échange ayant augmenté de plus de 40.000 % en 2021. Loin d’être le premier, mais certainement pas le dernier, Neymar Jr. a récemment révélé qu’il avait acquis deux NFT de la collection Bored Ape Yacht (BAYC) de Yuga Labs.

Selon l’historique des transactions d’OpenSea, il a payé 159,99 ETH (plus de 480.000 dollars) pour le Bored Ape 6633 et 189,69 ETH (plus de 500.000 dollars) pour le Bored Ape 5269. Loin d’être frileux en matière d’investissement, l’attaquant star du PSG possède un portefeuille personnalisé via Ethereum Name Service où il conserve des NFT ACESnikers, Flipped BAYC, CryptoPunks et Doodles. Il a également fait participer ses coéquipiers Marco Verratti et Leandro Paredes dans ce nouveau et juteux business.