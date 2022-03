Next Level Games : Douglas Tronsgard prend sa retraite plus d’un an après le rachat par Nintendo

Le PDG et cofondateur de Next Level Games annonce son départ à la retraite.

Sans doute soulagé d’avoir cédé Next Level Games à l’éditeur Nintendo pour un montant non communiqué, Douglas Tronsgard met fin à plus de 20 ans dans l’industrie du jeu vidéo en prenant sa retraite : “Je voulais dire merci à tous ceux qui m’ont aidé dans mon parcours pour en arriver là. Je remercie tout particulièrement Nintendo d’avoir cru en moi et en Next Level Games. Ce fut un honneur pour moi de faire partie de l’incroyable histoire de NLG. J’ai hâte d’entamer un nouveau chapitre de ma vie qui devrait impliquer beaucoup de voyages avec ma femme.”

Next Level Games, un partenaire de développement historique pour Nintendo

Basé à Vancouver, au Canada, Next Level Games a travaillé sur plusieurs franchises Nintendo au cours des 15 dernières années, notamment Mario Strikers Charged, Punch Out !!, Metroid Prime : Federation Force et Luigi’s Mansion. Le studio de développement canadien travaille exclusivement sur des jeux Nintendo depuis une décennie. Néanmoins, son dernier jeu sur les plateformes concurrentes était Captain America : Super Solider sur PS3 et Xbox 360.

En 2019, Luigi’s Mansion 3, acclamé par la critique, s’est vendu à environ 8 millions d’exemplaires au cours de sa première année de commercialisation, soit nettement plus que les autres grosses sorties de Nintendo à cette période, à savoir Super Mario Maker 2 (5,5 millions) et Legend of Zelda : Link’s Awakening (4,4 millions). Actuellement, les équipes de Next Level Games travaillent sur Mario Strikers : Battle League Football qui sortira le 10 juin prochain sur Nintendo Switch.