Next Games, le deuxième renfort de Netflix pour le jeu vidéo

Plusieurs mois après le rachat de Night School Studio, la plateforme de streaming Netflix avance de nouveau ses pions pour s'armer sur le marché vidéoludique avec l'acquisition de Next Games.

Fondé en 2013 et dirigé par Teemu Huuhtanen, Next Games crée et exploite des jeux mobiles engageants avec au cœur une expérience authentique et sociale. La stratégie du studio finlandais consiste à développer des jeux sur des licences de divertissement populaires auprès des fans du monde entier. Le rachat par Netflix devrait être clôturé au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de finalisation habituelles.

Netflix Announced Plans to Acquire Next Games Read the full release: https://t.co/xt6IHD395z — Next Games (@nxtgms) March 2, 2022

“Next Games dispose d’une équipe de direction chevronnée, d’un solide palmarès en matière de jeux mobiles basés sur des franchises de divertissement, et de solides capacités opérationnelles“, a déclaré Michael Verdu, vice-président du gaming chez Netflix. “Nous sommes ravis que Next Games rejoigne Netflix en tant que studio principal dans une région stratégique et sur un marché de talents clés, en élargissant nos capacités internes de studio de jeux. Bien que nous ne fassions que commencer dans le domaine des jeux, je suis convaincu qu’ensemble, avec Next Games, nous serons en mesure de construire un portefeuille de jeux de classe mondiale qui ravira nos membres dans le monde entier“. Teemu Huuhtanen, PDG de Next Games, ajoute : “Nous nous sommes concentrés sans relâche sur la réalisation de notre vision, à savoir devenir le partenaire de choix des entreprises mondiales de divertissement et créer des divertissements interactifs authentiques et durables basés sur les franchises les plus appréciées au monde. Unir nos forces avec le plus grand service de streaming au monde, Netflix, représente une opportunité pour une continuation logique et excitante de notre stratégie de création d’expériences interactives pour le plaisir du monde entier. Notre étroite collaboration sur Stranger Things Puzzle Tales a déjà prouvé qu’ensemble nous pouvions créer un partenariat solide. Il s’agit d’une occasion unique de faire progresser le studio sur tous les fronts et de poursuivre notre mission ensemble.”

Les jeux développés par Next Game