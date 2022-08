New York veut proposer un réseau mobile dans les tunnels de son métro. Un vaste chantier qui durera 10 ans.

Il y aura “bientôt” un réseau mobile dans les tunnels du métro de New York City. Cette semaine, la Metropolitan Transportation Authority a annoncé qu’elle s’embarquait dans un projet de 10 ans pour connecter les 418 miles (672 km) de rails souterrains traversant la ville et leur offrir une connectivité sans fil. Transit Wireless construira l’infrastructure nécessaire et paiera les 600 millions de dollars restants dans le cadre d’un accord public-privé entre les deux organisations.

Si ce nom vous semble familier, c’est parce que Transit Wireless gère déjà le réseau Wi-Fi existant de la MTA. C’est aussi une filiale de BAI Communications, une entreprise qui a achevé plusieurs projets similaires à Toronto, Hong Kong et dans d’autres villes du monde. Cet accord verra aussi Transit Wireless connecter en Wi-Fi les 191 stations au-dessus du sol de la MTA et les 21 stations de Staten Island Railway. La bonne nouvelle pour les habitants de New York City et les utilisateurs de passage, c’est que les travaux nécessaires n’occasionneront aucune interruption de service.

Selon The New York Times, Transit Wireless a prévu de financer le projet via la collecte de données et la location de câbles de fibre optique aux opérateurs. L’entreprise commencera à partager ses revenus avec la MTA une fois qu’elle aura remboursé son investissement initial. Dans un premier temps, l’agence peut s’attendre à une remise de 20 % avant que ce montant ne monte à 40 % à la 15ᵉ année après que Transit Wireless sera rentré dans ses frais.

La MTA n’est pas la seule agence de transport à travailler à offrir un réseau mobile à ses passagers. L’année dernière, Transport for London déclarait que son métro proposerait un accès mobile total d’ici à 2024. D’autres villes dans le monde, comme Séoul ou Paris, ont des structures similaires en place depuis plusieurs années.