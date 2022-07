New York va analyser les comptes sociaux des demandeurs de permis d’armes à feu

New York renforce sa procédure pour le permis de port d'arme à feu dissimulée. Les demandeurs devront fournir leurs comptes sur les réseaux sociaux pour analyse.

À partir du 1er septembre, les résidents de l’État de New York qui veulent pouvoir porter une arme à feu dissimulée devront soumettre leurs comptes sur les réseaux sociaux pour analyse. Ceux-ci devront fournir les détails de leurs comptes actifs et inactifs des trois dernières années, avec au moins quatre références.

Ces comptes seront utilisés pour analyser la “moralité et le comportement” du demandeur, selon Associated Press. Celles et ceux qui veulent obtenir le permis devront montrer qu’ils ont “la moralité, le tempérament et le jugement nécessaires pour pouvoir porter une arme et l’utiliser sans mettre en danger soi-même ou les autres.” Les autorités locales, juges et greffiers des comtés seront chargés de chercher d’éventuels signes d’avertissement sur ces comptes.

Cette mesure avait été incluse dans une proposition de loi que la Gouverneure Kathy Hochul a signée la semaine dernière. L’objectif était de mettre en place de nouvelles restrictions sur les armes à feu suite à une décision de la Cour Suprême déterminant que la plupart des gens ont le droit de porter une arme de poing pour leur propre protection.

Kathy Hochul a reconnu que les tireurs partagent souvent des détails ou des indices de leur plan en ligne. La personne accusée d’avoir tué 19 enfants et 2 professeurs à Uvalde, au Texas, en mai dernier, avait harcelé et menacé de blesser des fillettes et jeunes femmes sur des réseaux sociaux. Des suspects d’autres tueries de masse avaient publié des manifestes en ligne avant de passer à l’attaque.

Les opposants ne voient pas d’un bon œil cette mise à disposition des comptes sur les réseaux sociaux. Nul ne sait par exemple comment l’État gèrera les questions de la confidentialité et de la liberté d’expression, ni comment elle traitera l’intention des demandeurs de permis sur les posts sur les réseaux sociaux.

Peter Kehoe, directeur exécutif de la New York Sheriffs’ Association, déclarait que cette loi va à l’encontre du Second Amendement et suggérait que les autorités locales ne devraient pas procéder à l’analyse des comptes sociaux des demandeurs : “Je ne pense pas que nous devrions faire cela”, expliquait-il à AP. “Je pense que ce serait une invasion constitutionnelle de la vie privée.” D’autres ont exprimé des craintes concernant cette loi en relation avec la surveillance des gens de couleur.