New World : une première réussie et des serveurs en souffrance

De nombreux joueurs se sont retrouvés coincés dans des files d'attente interminables pour accéder aux serveurs européens de New World.

Suite aux annulations de Crucible et de Breakaway, New World est officiellement la première production AAA estampillée Amazon a arriver sur le marché en réalisant un début plus qu’honorable (ce qui aura entraîné l’ouverture 180 nouveaux serveurs) avec un genre qui dispose d’une concurrence sans limite : “L’intérêt des joueurs est énorme. Plus de 700.000 personnes se sont retrouvées à arpenter Aertenum simultanément en une journée. Notre MMORPG en monde ouvert a également atteint la première place du classement des jeux les plus joués de SteamDB, et se trouve désormais à la cinquième place du nombre de joueurs simultanés. L’enthousiasme suscité par le lancement a été stupéfiant, et nous sommes profondément touchés par cet accueil. Cet engouement a dépassé nos attentes et nous sommes conscients que cela entraîne des retards dans l’accès au jeu pour certains joueurs. Notre seul objectif est de permettre à tous les joueurs de se connecter et de jouer rapidement. Nous ajoutons rapidement des serveurs dans chaque région si nécessaire et prévenons les joueurs dès qu’ils sont disponibles. Nous corrigeons également quelques problèmes de connexion qui ont pour la plupart causé des temps d’attente plus longs au cours des dix-huit dernières heures.”

Amazon's New World MMO is crushing it on day one. – 700K concurrent players on Steam

– 925K concurrent viewers on Twitch pic.twitter.com/62l6jvS2Na — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 28, 2021

“Plus d’un million de joueurs ont déjà posé un pied sur Aeternum durant les phases de bêta, et nous sommes impatients à l’idée d’en accueillir encore plus dans New World“, confie Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. “Des batailles épiques aux environnements magnifiques, en passant par son riche système de progression et d’artisanat, New World est un jeu dans lequel il est facile d’être absorbé. Et parce qu’Aeternum est un monde vivant, conçu pour évoluer au fil du temps, ce lancement n’est qu’un début – nous en avons encore beaucoup en stock pour les joueurs.”

Histoire, gameplay, modes multijoueurs… tout tout ce qu’il faut savoir sur New World

En plein XVIIe siècle, l’équipage d’un navire s’échoue sur Aeternum, une île où les lois fondamentales qui dictent la vie et la mort ne tiennent plus

Les joueurs peuvent s’allier et prendre le contrôle de l’île suite à des batailles massives opposant différentes factions, ou bien s’aventurer seuls ou en petits groupes afin d’explorer Aeternum et en apprendre plus sur son histoire

Trois factions, l’Ombre, les Maraudeurs et les Engagés, se disputent le contrôle des différents points d’intérêt et colonies d’Aeternum

Une guilde appartenant à l’une des factions peut acheter le contrôle d’une région pour 100.000 pièces d’or et faire bénéficier de quelques bonus aux autres membres de la même faction, et de malus aux joueurs des factions adverses

Pour contester une zone, une faction doit cumuler suffisamment de points d’influence à travers des quêtes JcJ pour pouvoir déclarer la guerre à la faction qui occupe le territoire

Capée au niveau 60, la progression se fait sans limite de classe, donnant aux joueurs une liberté totale sur le développement de leur personnage

Que ce soit dans ses batailles, ses récoltes ou son artisanat, tout au long des découvertes et conquêtes, les possibilités sont infinies pour les joueurs

Ce sont les armes choisies qui définissent le système de combat

Les combats en temps réel sont prenants et exigeants, chaque attaque (lourde ou puissante), compétence, esquive ou parade compte. Aeternum grouille de créatures maudites, tourmentées par des siècles de morts et de résurrections, et les joueurs devront affuter leurs armes et leurs sens s’ils veulent survivre

Un riche système d’artisanat et de personnalisation de l’habitation offrent aux joueurs encore plus de façons de s’approprier le monde qui les entoure

Plusieurs modes : Guerre (un siège épique à très grande échelle où 100 joueurs s’affrontent sur le champ de bataille. L’issue de chaque Guerre déterminera qui aura la charge du territoire ou de la colonie contestée, ainsi que les ressources qui lui sont associées), Déferlantes (en équipe de 20 joueurs, les joueurs s’affrontent pour le contrôle de fortifications et de ressources. Ce mode de jeu, accessible aux joueurs de haut rang, combine PvE et PvP), Expéditions (dans des donjons conçus pour 5, les joueurs s’aventurent dans les coins les plus reculés d’Aeternum. Dans leur quête de vérité, ils y affronteront des menaces mortelles) et Invasions (d’étranges armées d’Aeternum s’allient parfois pour attaquer des territoires contrôlés par les joueurs. Ces derniers doivent coopérer pour venir à bout de vagues de monstres dans ce mode de jeu à 50 réservé aux joueurs de haut niveau)

Un trailer de lancement pour New World

New World est exclusivement disponible sur PC. Afin de célébrer le lancement, les membres Amazon Prime peuvent récupérer le Pack Pirate dès maintenant et jusqu’au 1er novembre. Celui-ci contient un skin et un emote Pirate ainsi que l’équivalent de 4.99 euros de monnaie en jeu. Ce contenu n’est que le premier d’une série de sept, distribués tout au long de l’année.