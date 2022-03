New World : le premier chapitre d’Aeternum se conclut avec Heart of Madness

Heart of Madness met à jour le contenu du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur New World.

Disponible dès maintenant sur PC, la mise à jour Heart of Madness pour New World d’Amazon Games introduit l’expédition Le cœur de la Tempête et le tromblon (une nouvelle arme qui offre une grande mobilité et des dégâts à courte et moyenne portée avec deux arbres de maîtrise permettant d’avoir accès à deux styles de jeu distincts, Chaos et Contrôle), ainsi que des changements concernant l’équilibrage, divers correctifs et bien d’autres nouveautés offrant une multitude de possibilités aux joueurs, nouveaux comme fidèles, afin d’explorer le monde d’Aeternum.

Un trailer pour New World : Heart of Madness

Dans la nouvelle expédition Le cœur de la Tempête, la quête principale de New World passe à la vitesse supérieure lorsque les joueurs poursuivent Isabella jusqu’à l’avant-poste de la montagne du Haut-Chaos, menant à une confrontation finale épique. Les joueurs entreront dans le cœur de la tempête en s’aventurant dans une dimension où la réalité est altérée, dans la capitale troublée de Myrkgard et découvriront les secrets du passé d’Isabella en plongeant plus profondément dans son esprit altéré.