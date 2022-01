New Tales, le “Petit Poucet” dans l’édition et le développement

L'éditeur français New Tales va se concentrer sur la création de sa propre licence et fournir ses services à des studios tiers.

Cédric Maréchal, un vétéran de l’industrie vidéoludique qui a notamment travaillé par le passé chez Activision Blizzard, annonce la création d’un nouveau développeur et éditeur en France, précisément à Paris, suite à la fermeture des locaux de l’éditeur américain à Versailles. Pour cette nouvelle aventure, il s’entoure d’autres anciens d’Activision Blizzard, et même de Videndi Games, dont Benoit Dufour en tant que COO, Delphine Le Corre en tant que chief growth officer, et Emmanuel Obert en tant que chief content officer. Les activités de New Tales seront par ailleurs assistées par trois conseillers principaux, à savoir Kim Gresko (anciennement chez LucasArts et Blue Silver Studios), Ray Gresko (également anciennement chez Blizzard et Blue Silver Studios), et Julia Humphreys (anciennement chez Blizzard et Seven Studios).

We’re excited to launch NEW TALES! We provide dedicated publishing services to game studios that share our passion & values. We're also developing our own IPs. Check out our press release & the website for more information: https://t.co/CxbWC1BfO8#NewTales #gamesindustry — New Tales (@NewTales_En) January 24, 2022

“Nous avons formé une équipe de joueurs passionnés avec un degré d’expérience inégalé, ayant développé certaines des plus grandes licences et communautés de joueurs. Notre milieu a rarement connu une période aussi excitante, alimentée par des tonnes d’innovation et de créativité. Cependant, la fréquence des nouvelles sorties ne cesse d’augmenter rapidement, ce qui renforce le besoin d’une offre d’édition internationale de qualité“, déclare Cédric Maréchal, président et directeur général de New Tales. “C’est pourquoi nous offrons une solution complète où nous allons travailler avec les développeurs, comme une équipe unie, dédiée à la maximisation du succès. Nous renforçons également nos capacités de production interne afin de développer nos propres jeux et franchises. Nous sommes impatients d’unir nos forces avec des personnes qui partagent nos valeurs et notre passion !“