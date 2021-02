New Game+ Expo : une nouvelle édition pour la conférence numérique dédiée aux éditeurs américains et japonais

La NGPX ou New Game+ Expo n’était donc pas qu’un simple essai lié au contexte sanitaire actuel et à l’arrêt brutal de plusieurs salons physiques dont l’Electronic Entertainment Expo de l’ESA : “Après une conférence inaugurale très réussie l’année dernière, nous sommes heureux d’annoncer que la New Game+ Expo revient le 4 mars 2021 ! Cette fois-ci, vous pouvez vous attendre à encore plus d’annonces, de révélations de titres et invités spéciaux.”

New Game+ Expo is back! Join #NGPX on March 4th at 8 AM PT for an exciting showcase from publishers like Arc System Works, Idea Factory, Koei Tecmo America and many more! Check out https://t.co/xM8Qb1fE7t for more info and a complete list of participants! pic.twitter.com/VtwGvXaSvg

— NewGamePlusExpo (@newgameplusexpo) February 10, 2021