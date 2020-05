New Game+ Expo : une conférence numérique avec des éditeurs américains et japonais

Plus d'une dizaine d'éditeurs spécialisés dans les jeux de niches ont décidé de se réunir par l'intermédiaire d'un nouvel événement numérique.

Les événements de l’été dédiés aux jeux vidéo commencent à être nombreux. En plus du Summer Game Fest, PC Gaming Show, Futur Games Show, Summer of Gaming et The Guerrilla Collective, les joueurs vont également pouvoir compter sur New Game+ Expo. Prévu le 23 juin prochain à 17h (heure française) sur Twitch, cet événement au format numérique rassemblera les annonces d’Acttil, AKSYS Games, Arc System Works America, GungHo America, Idea Factory International, Inti Creates, Koei Tecmo America, Natsume, NIS America, PLAYISM, Sega of America, SNK Corporation, Spike Chunsoft et WayForward. En plus d’avoir le droit à des trailers et autres séquences avec du gameplay, certains développeurs prendront la parole pour répondre à de multiples questions.

Announcing New Game+ Expo (NGPX), an online showcase of video game publishers and developers from around the world. Watch exclusively at https://t.co/yetYJ0qo9g on June 23 at 8:00 AM PDT! More info @ https://t.co/xM8Qb1fE7t #newgameplusexpo #newgameexpo #ngpxgames #ngpxevent pic.twitter.com/CNBYeQMJhI — NewGamePlusExpo (@newgameplusexpo) May 20, 2020

“New Game+ Expo est une coalition populaire d’éditeurs et de développeurs“, a déclaré Adam Johnson, producteur de NGPX. “Nous organisons cela ensemble pour la première fois, et nous espérons que les fans s’amuseront en découvrant la gamme de jeux à venir pour 2020 et au-delà“. Goichi Suda, alias Suda51, de Grasshopper Manufacture rajoute : “Félicitations à NGPX ! Étant moi-même un joueur, je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de voir ce qui sera exposé. Nous ne devons jamais douter de la puissance que les jeux vidéo apportent aux joueurs en nous offrant la vitalité et l’énergie de demain. Rechargeons nos batteries tout en restant chez nous !“