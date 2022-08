Neuralink fera une démonstration de ses avancées le 31 octobre. L'entreprise fondée par Elon Musk joue gros, mais son concurrent, Synchron, pourrait aider.

La médecine moderne a fait d’énormes progrès ces dernières années grâce à l’électronique embarquée, notamment, permettant des outils toujours plus petits, toujours plus efficaces et surtout toujours plus aboutis et complets. Les prothèses et autres implants, par exemple, sont aujourd’hui capables de se brancher directement sur les nerfs de leurs porteurs. Neuralink vise même un implant neuronal. L’entreprise fondée par Elon Musk fera une démonstration très bientôt.

Neuralink fera une démonstration de ses avancées le 31 octobre

Neuralink est enfin prêt à partager avec le monde entier l’avancée de ses travaux sur les implants cérébraux. Elon Musk a révélé que la société allait organiser un événement le 31 octobre prochain. Le multimilliardaire américain n’a donné aucun indice quant à quoi il faudrait s’attendre, mais la dernière grande démonstration en date montrait un singe jouant à Pong par la pensée. Il ne serait pas surprenant de voir un exemple similaire.

L’entreprise fondée par Elon Musk joue gros

Quoi qu’il en soit, cette présentation pourrait être lourde de conséquence. Neuralink n’a pas encore commencé les tests sur l’homme et la sacro-sainte Food and Drug Administration – qui délivre les autorisations nécessaires pour ce faire – n’a pas communiqué sur l’avancée de l’entreprise sur ce point. La majorité des cofondateurs ont quitté la société depuis qu’elle a vu le jour il y a maintenant six ans. Ajoutez à cela un article de Fortune dépeignant un environnement de travail plutôt malsain et vous comprendrez que l’avenir de l’entreprise pourrait se jouer sur cette présentation.

Son concurrent Synchron pourrait aider

Au moins, le timing est parfait. L’événement survient alors que des rumeurs affirment que Neuralink pourrait investir dans son concurrent Synchron, entreprise qui est récemment parvenue à réaliser, semble-t-il, la toute première installation endovasculaire d’une interface cerveau-ordinateur aux États-Unis. Bien qu’il n’y ait encore aucune garantie d’un quelconque accord, un événement comme celui-ci pourrait répondre à la question d’une possible implication de Synchron. À suivre !