Neuf axes pour sécuriser sa maison comme il se doit

Garder sa maison et son contenu à l’abri des voleurs est un sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes. Les données du FBI montrent que les cambriolages sont très fréquents : aux États-Unis, on en dénombre un toutes les 30 secondes. La bonne nouvelle, c’est que le cambriolage est en nette perte de vitesse. Voici quelques pistes à envisager pour sécuriser votre maison comme il se doit et dissuader d’éventuels cambrioleurs de s’introduire dans votre logement.

Verrouillez vos portes et fenêtres

Verrouiller ses portes et fenêtres est la première défense contre les intrus, c’est aussi la plus facile, mais nombre d’entre nous ne le font pas, ou pas systématiquement du moins. Les cambrioleurs sont à la recherche d’entrées faciles, une porte ou une fenêtre non verrouillée est parfaite. Même lorsque vous êtes chez vous, maintenez-les verrouillées. Et avant de partir, vérifiez que tout est bien fermé.

Certains appareils peuvent vous permettre de suivre les entrées et sorties. Des capteurs de portes et fenêtres peuvent détecter quand l’une ou l’autre reste ouverte et la plupart des serrures connectées peuvent être programmées pour se verrouiller à une certaine heure.

Modernisez vos serrures

Verrouiller ses portes et fenêtres peut ne pas être suffisant si vous n’avez pas de serrures dignes de ce nom. Tout d’abord, il faut s’assurer que toutes les portes extérieures disposent d’un verrou. Et tant que vous y êtes, vérifiez que l’ensemble est assez solide pour résister à une tentative d’effraction. Les vieilles portes peuvent exposer leurs charnières, notamment. Et comme mentionné plus haut, vous pouvez passer aux serrures connectées, pour vous décharger l’esprit.

Investissez dans un système de sécurité maison

Installer un système de sécurité maison est l’une des manières les plus efficaces d’éviter les cambrioleurs d’entrer et de vous alerter le cas échéant. Les données montrent qu’une maison sans système de sécurité est trois fois plus sujette au cambriolage. Si un cambrioleur repère une caméra de sécurité ou un élément d’un tel système de sécurité, ils iront probablement voir ailleurs.

Un système de sécurité peut aussi vous alerter lorsque quelqu’un pénètre dans votre maison. Des caméras de sécurité vous alerteront s’il y a du mouvement dans votre jardin ou à votre porte et les capteurs de portes/fenêtres vous feront savoir si quelqu’un est entré. Selon votre prestataire, le système pourrait même alerter les autorités de votre part.

Ces systèmes de sécurité n’ont pas nécessairement à être onéreux. Il existe de nombreuses solutions à monter soi-même, notamment, pour un résultat très satisfaisant.

Ne laissez pas vos objets de valeur exposés

Certains cambrioleurs font du repérage avant de passer à l’acte, pour s’assurer que les maisons qu’ils visitent contiennent des objets de valeur. De fait, il convient d’éviter de garder les objets de valeur à portée de vue. Par exemple, évitez de laisser des outils ou vélos onéreux dans le jardin, ne laissez pas non plus vos équipements électroniques, portefeuilles et autres bijoux juste devant une fenêtre ouverte, etc.

Éclairez votre entrée

Les cambrioleurs n’aiment pas être exposés quand ils volent une maison. Des éclairages d’extérieur peuvent aider en ce sens. Et puisque les voleurs agissent le plus souvent par opportunité, cela pourrait les encourage à passer leur chemin. Plutôt que de laisser éclairer tout le temps, optez pour un éclairage avec détecteur de mouvement. La lumière ne s’allumera qu’en cas de mouvement et prendra par surprise un éventuel cambrioleur.

Sécurisez votre garage

Sécurisez ses portes et fenêtres passe aussi par le garage. Malheureusement, celui-ci peut représenter une entrée très facile sur votre maison. Assurez-vous que les portes et fenêtres du garage soient verrouillées. Ensuite, prenez l’habitude de garder la clef – qu’il s’agisse d’un bip ou d’une clef traditionnelle – de votre garage à l’intérieur de la maison plutôt que dans la voiture où quelqu’un pourrait la voler. Et vous devriez aussi maintenir la porte intérieur (qui fait la jonction entre le garage et la maison) verrouillée. En cas d’intrusion dans le garage, la maison serait plus difficile d’accès.

Comme pour une porte ou une fenêtre, il existe des capteurs permettant de savoir si la porte est ouverte ou fermée. Avec une porte électrique, vous pourrez aussi contrôler son ouverture ou sa fermeture à distance et programmer sa fermeture à l’heure de votre choix.

Pensez à votre clef de secours

Il est fréquent de laisser une clef de secours sous un tapis ou un pot de fleur. Les cambrioleurs connaissent bien évidemment ces cachettes et c’est le premier endroit où ils regardent. Si vous avez absolument besoin d’une clef de secours à l’extérieur de votre maison, mieux vaut un boîtier dédié, et sécurisé, ou la cacher quelque part, assez loin de la porte d’entrée.

Simulez une présence

La majorité des cambrioleurs ne veulent pas pénétrer dans une maison qu’il y a quelqu’un à l’intérieur. Ils préfèrent logiquement les logements vides et agir très rapidement. L’une des meilleures solutions pour éviter les intrus, c’est de faire croire qu’il y a toujours quelqu’un.

En journée, cela peut se traduire par laisser une lumière à l’intérieur ou le téléviseur allumé. Si vous partez pour une période assez longue, en vacances par exemple, assurez-vous qu’un voisin ou un proche récupère votre courrier – voir le courrier s’entasser dans une boîte aux lettres est un signe que personne n’est à la maison -.

Des éclairages connectés peuvent créer l’illusion. La plupart peuvent être programmées de manière période pour simuler une présence.

Gardez vos objets précieux en sécurité

Dans un monde parfait, il n’y aurait jamais aucun intrus dans votre maison et vous n’auriez pas à vous inquiéter de vous faire voler vos objets précieux. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Et dans l’éventualité où un cambrioleur s’en prendrait à votre maison, vous voulez qu’il reparte avec le moins de choses possible.

Envisagez donc l’achat d’un coffre dans lequel vous pourrez placer argent, bijoux, documents importants et autre. Pour les produits plus volumineux, notamment l’électronique, vous pouvez les rendre plus difficiles à voler en les rangeant hors de vue. Les voleurs ne tomberont pas dessus immédiatement. Cela vous donnera une chance de les conserver.

Conclusion

Personne ne veut être victime d’un cambriolage. Mettre en place ces différentes solutions aidera à décourager les éventuels intrus et maintenir votre famille et vos bien en sécurité. Vous n’êtes pas obligé(e), évidemment, de tout mettre en place en même temps. Chaque amélioration viendra sécuriser votre maison.