NetherRealm Studios veut s’émanciper des licences Injustice et Mortal Kombat

Ed Boon annonce que ses équipes travaillent sur de nouveaux projets.

Avec le studio NetherRealm et feu Midway Games, le producteur et directeur créatif Ed Boon n’a travaillé que sur des jeux Mortal Kombat puis Injustice pendant presque une trentaine d’années (Batman : Arkham City Lockdown et WWE Immortals sont des petites productions). Malgré cela, sa passion pour les jeux de combat est restée intacte et surtout il n’est jamais tombé dans l’ennui. Une philosophie de vie que respecte énormément Geoff Keighley : “Ce que j’ai toujours admiré, c’est que vous faites cette franchise depuis le début et que vous avez l’impression de vous amuser encore. Parce que beaucoup de gens font la même chose pendant un certain nombre d’années et c’est comme si, d’accord, j’avais fait tout ce que je pouvais faire, mais pour vous, c’est comme si vous vous amusiez autant qu’à l’époque, ou même plus. Probablement que maintenant, parce que vous avez obtenu des licences et d’autres choses, les gens de l’époque ne voulaient pas participer à la réunion, et maintenant tout le monde veut probablement y participer.”

De la nouveauté pour NetherRealm Studios avec la PS5 et la Xbox Series X

D’ailleurs, lors d’un entretien avec le créateur des Game Awards et maintenant du Summer Game Fest, Ed Boon a fait une révélation. NetherRealm Studios va enfin chercher à produire une ou plusieurs nouvelles licences : “Mortal Kombat est devenu quelque chose d’attendu, presque comme chez Marvel. Vous n’avez pas à attendre à ce que les prochains films Marvel sortent, ils vont juste continuer à venir. Même si nous avons réussi à effleurer d’autres sujets, vous savez en faisant les Injustice et ce genre de chose, et nous avons d’autres trucs en préparation, mais c’est toujours agréable de faire ces jeux Mortal Kombat. Surtout quand les joueurs les ont appréciés comme ils l’ont fait. Si vous m’aviez dit que ce serait notre jeu Mortal Kombat le mieux vendu sur cette durée jusqu’à présent, 20 ans plus tard, je ne l’aurais pas cru. Le fait qu’il s’en sorte aussi bien que jamais est formidable.”

25 ans de Mortal Kombat en vidéo