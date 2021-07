NetherRealm Studios est désormais concentré sur son nouveau projet

Après plus de deux ans à soutenir Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios annonce qu’il n’y aura plus aucun contenu inédit via des DLC et peut enfin travailler sur un nouveau jeu qui requiert la présence totale des équipes de développement.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.

— Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021