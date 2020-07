Netgear fait passer son Système Mesh Orbi au WiFi 6

Pour améliorer la connectivité dans son logement et s'assurer qu'il n'y ait pas de zones blanches, ou grises, investir dans un système mesh est une bonne solution. Netgear propose depuis quelque temps sa gamme Orbi. Celle-ci passe aujourd'hui au WiFi 6.

Si vous avez des soucis de WiFi chez vous, avec certaines zones de la maison qui ont une plus mauvaise réception que les autres, un système de routeurs mesh pourrait être le bienvenu. Et si vous souhaitez investir dans une telle solution, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Netgear vient d’annoncer une nouvelle référence pour ses accessoires Orbi. Toujours compatibles WiFi 6 mais plus abordables.

Netgear annonce une nouvelle référence pour son système mesh Orbi

Netgear fut l’un des premiers à proposer ce genre de solutions mesh mais la dernière version chez Orbi utilise le récent standard WiFi 6. Et elle est aussi légèrement moins chère que la génération précédente, ce qui est toujours bon à prendre. Le Orbi WiFi 6 AX4200 Tri-band Mesh System sera proposé dans deux packs, avec deux ou trois satellites, et, comme dit, à un tarif un peu moindre que celui du modèle AX6000.

Le Orbi WiFi 6 AX4200 Tri-band Mesh System, plus abordable que le AX6000

Ce AX4200 offre une couverture identique à celle du AX6000 mais l’une des différences notables est qu’il propose moins de ports LAN et que le nombre d’appareils maximum est limité à 40, contre 60 sur le AX6000. Cela étant dit, si vous n’avez pas besoin d’autant d’appareils connectés simultanément, vous n’aurez aucun problème. Autre différence, cette fois du côté des débits théoriques. Le AX4200 pourra atteindre le 1 gigabit, là où le AX6000 s’envole jusqu’à 2,5 gigabits.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que Netgear proposera le pack de deux pour 449,99$ et le pack de trois pour 599,99$.