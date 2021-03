Netflix veut lutter contre le partage sauvage des mots de passe de comptes

Les plates-formes de streaming sont souvent utilisées par plus d'une personne, plusieurs amis ou membres d'une famille. Et parfois, le partage de compte va trop loin.

Pour les plates-formes de streaming, partager un compte est une perte d’argent. C’est un fait. Cela étant dit, ces mêmes plates-formes sont aussi parfaitement conscientes qu’une même famille, par exemple, ne paiera pas pour x comptes distincts. D’où l’apparition sur certains services de comptes dits “famille”. Mais certains usent et abusent du bien vieux partagent de mot de passe, sur des comptes unitaires notamment. Netflix a aujourd’hui décidé de renforcer les contrôles.

Netflix renforce ses contrôles quant au partage de mot de passe

Selon l’offre à laquelle vous avez souscrit sur Netflix, vous avez ou non droit à un certain nombre de diffusions simultanées. L’idée, vous l’avez compris, c’est de pouvoir utiliser son compte à plusieurs, au sein d’un même foyer, par exemple. Votre mère peut regarder sa série préférée tandis que vous regardez le dernier film tendance du moment et que votre frère se refait l’intégrale d’une série culte…

Pour l’heure, il semblerait que ce ne soit qu’un test

Cela étant dit, certains utilisateurs abusent de cette possibilité en partageant leur mot de passe avec des amis, pour réduire le coût de l’abonnement. C’est aujourd’hui donc une pratique que Netflix veut faire cesser, ou tout du moins grandement diminuer. En effet, dans un article de The Streamable, on apprend l’apparition d’un nouveau message sur le service. Le message en question est le suivant : “Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder du contenu.”

Difficile de faire plus explicite. Et pour pouvoir poursuivre l’expérience, l’utilisateur concerné doit alors saisir un code, code envoyé soit par email, soit par SMS. Les termes d’utilisation de Netflix précise déjà que les comptes ne sont pas censés être partagés en dehors d’un même foyer mais il semblerait que la plate-forme veuille désormais agir plus rigoureusement face à ces mauvaises pratiques.

Netflix ne serait pas le premier à tenter de régler ce problème. Il y a quelque temps, Spotify décidait lui aussi de partir à la chasse à ces utilisateurs qui partagent leur compte Famille avec des amis vivant dans des régions différentes. À l’heure actuelle, Netflix semble simplement tester cette méthode pour tenter de réduire les partages de mot de passe. Nul ne sait si la plate-forme décidera de garder cette manière de faire ou non dans le futur. À suivre !