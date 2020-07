Netflix va retracer l’histoire du jeu vidéo avec une mini-série documentaire de six épisodes

High Score : L'Âge d'or du Gaming sera diffusé le 19 août prochain sur la plateforme américaine Netflix.

Alors que l’industrie vidéoludique s’apprête à passer à la neuvième génération de consoles de jeux d’ici la fin de l’année avec la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, le géant de la vidéo à la demande par abonnement a décidé de s’intéresser à la naissance et à l’évolution du média que l’on considère comme le dixième art : “High Score est une série documentaire traitant de l’âge d’or du jeu vidéo, quand sont nées des légendes allant de Pac-Man à Doom. En usant d’ingéniosité et de volonté pure, des pionniers de l’informatique et des artistes visionnaires venus d’à travers le monde ont donné vie aux mondes iconiques de Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Madden NFL et plus encore. Sans règles ni feuilles de route, des joueurs et innovateurs ont repoussé les limites en matière d’argent à gagner, de rivaux à écraser et de coeur à conquérir. C’est l’histoire des cerveaux derrière les pixels et de la manière avec laquelle leur innovation sans pareil a construit une industrie pesant plusieurs milliards de dollars… presque par accident.”

L’affiche de High Score : L’Âge d’or du Gaming

La structure des épisodes de la mini-série documentaire et les intervenants qui ont participé à la création de High Score : L’Âge d’or du Gaming n’ont pas encore été communiqués par Netflix.