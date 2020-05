Netflix va commencer à annuler les abonnements des utilisateurs inactifs

Avec le temps, les services web amassent les comptes utilisateur. Certains ne sont plus actifs depuis longtemps, venant encombrer la base de données. Il convient alors de faire le ménage de temps à autre. C'est ce que va faire Netflix.

Avec les services qui fonctionnent via abonnement, les entreprises espèrent que les utilisateurs continueront de payer, et ce même s’ils n’utilisent pas les produits de manière régulière. C’est un peu comme rejoindre un club de sport. Que vous y alliez ou pas, vous payez votre abonnement chaque mois. Netflix veut aujourd’hui faire le ménage mais a décidé d’opter pour une approche différente.

Netflix va commencer un grand ménage de Printemps

Pour celles et ceux qui ont auraient eu un comte Netflix ces dernières années mais qui ne l’ont pas utilisé depuis un certain temps, la plate-forme annonce qu’elle s’attachera à annuler votre abonnement. En effet, selon un communiqué officiel : “Nous allons demander à tous ceux qui n’ont rien regardé sur Netflix depuis un an par rapport à leur inscription s’ils veulent garder leur abonnement. Et nous allons faire de même à toutes celles et ceux qui ont cessé de regarder quoi que ce soit pendant plus de deux ans.”

en annulant automatiquement les abonnements des comptes inactifs

Et d’ajouter : “Les membres concernés vont commencer à recevoir des emails ou des notifications via l’application dans les jours à venir. S’ils ne confirment pas qu’ils souhaitent maintenir leur abonnement, nous l’annulerons automatiquement.” L’entreprise affirme qu’elle ne souhaite pas voir les utilisateurs payer pour quelque chose qu’ils n’utilisent pas et que, si ceux-ci veulent réactiver leur compte dans les 10 mois après l’annulation automatique, Netflix aura conservé leurs profils, favoris et préférences d’utilisation. Voilà une décision très intéressante de la part de la plate-forme. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un service vouloir vous faire économiser de l’argent plutôt que de vous faire payer un service que vous n’utilisez pas.