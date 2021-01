Netflix va bientôt déployer une fonction de lecture aléatoire

Face à l'énorme catalogue dont dispose Netflix, il peut être difficile de trouver "ce que l'on regarde après". La plate-forme fait déjà des recommandations, et bientôt, elle pourra lancer quelque chose en mode aléatoire.

Si vous êtes abonné(e) à Netflix, il vous est très certainement déjà arrivé de vous poser la question “et maintenant, que regarde-t-on ?” Une question délicate tant le catalogue de la plate-forme est complet. Il y en a pour tous les goûts et les ajouts sont très, très fréquents. Netflix en est bien conscient. Pour les plus indécis, la plate-forme permettra bientôt de lancer un épisode ou un film de manière aléatoire.

Pour ne plus perdre son temps à chercher le prochain contenu sur Netflix

Netflix héberge une quantité assez incroyable de films et séries TV, certains contenus étant clairement mis en avant sur la page principale tandis que d’autres restent perdus au fin fond de la page de recherche. Cela signifie que vous passez peut-être à côté de véritables pépites, en films comme en séries et Netflix pense aujourd’hui avoir trouvé un moyen de vous faire consommer ses contenus autrement.

la plate-forme va déployer une fonction de lecture aléatoire

La plate-forme vient d’annoncer que, dans le courant du premier semestre 2021, une nouvelle fonctionnalité de lecture aléatoire allait être déployée. Si vous avez déjà utilisé le mode aléatoire sur un lecteur de musique quelconque, vous ne serez pas dépaysé(e). L’idée est de laisser Netflix décider à votre place, de manière totalement aléatoire, ce que vous allez regarder ensuite.

Selon le COO et directeur produit de Netflix Greg Peters, “ça fonctionne vraiment pour nous, nos abonnés peuvent nous faire savoir qu’ils veulent arrêter de chercher ce qu’ils vont regarder, appuyer sur un simple bouton et nous choisirons quelque chose pour eux à regarder dans l’instant. Et c’est une formidable fonctionnalité qui fonctionne très bien pour les abonnés dans cette situation.”

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une telle option. L’année dernière, nous apprenions que cette fonctionnalité était en cours de test. Il semblerait que celui-ci ait été concluant puisque ladite fonction sera déployée à tout le monde dans les mois à venir.