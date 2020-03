Netflix va bien réduire ses débits pour éviter une congestion sur le réseau européen

Avec la pandémie du coronavirus et le confinement mis en place, c'est le réseau Internet de toute l'Europe qui se retrouve sollicité plus qu'à l'accoutumée. Pour ne pas pénaliser les besoins professionnels, Netflix annonce qu'il va réduire ses débits de streaming.

Nous vous rapportions hier une discussion entre Thierry Breton, membre de la Commission européenne, et le PDG de Netflix, Reed Hastings, concernant le besoin urgent de prendre des mesures pour préserver la bande passante de l’Europe. Aujourd’hui, Netflix a confirmé que la plate-forme allait réduire la qualité des vidéos diffusées dans toute l’Europe pendant les 30 prochains jours. Cela devrait permettre de réduire la consommation de bande-passante sur le réseau européen d’environ 25%.

Netflix baisse la qualité de ses diffusions

“Suite à une discussion entre le commissaire Thierry Breton et Reed Hastings – et étant donné les défis extraordinaires levés par le Covid-19 -, Netflix a décidé de commencer à réduire la qualité de ses diffusions sur tous les streams dans l’Europe pendant 30 jours”. Voilà ce que l’on pouvait lire précisément dans une déclaration faite à Engadget. Cette décision survient donc juste après un appel à toutes les plates-formes de streaming, aux opérateurs télécom ainsi qu’au grand public de la part du commissaire chargé notamment du marché intérieur et du numérique de réduire leur bande-passante durant cette pandémie du nouveau coronavirus. “Nous avons tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l’internet pendant la lutte contre la propagation du virus”, déclarait-il.

pour préserver la bande-passante face au Covid-19

Netflix aurait évidemment considéré comme il se devait cette requête de la part du commissaire mais une action aussi rapide était loin d’être évidente. “Nous nous sommes concentrés sur l’efficacité de notre réseau pendant de nombreuses années, y compris en offrant notre service de connexion gratuitement aux sociétés de télécom”, rappelait un porte-parole de Netflix au Financial Times. La mesure est finalement prise dès à présent. La pandémie de Covid-19 et la nécessité de distanciation sociale ont causé une augmentation franche des usages de l’Internet sur tout le continent européen. En Italie par exemple, Telecom Italia a constaté une augmentation de 75% de l’usage du haut débit le week-end dernier. De son côté, YouTube vient d’annoncer procéder de manière similaire.