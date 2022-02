Netflix : un accord historique avec le cinéma français

Une nouvelle avancée dans la modernisation de l’écosystème du cinéma français avec Netflix.

La plateforme américain de vidéo à la demande par abonnement s’est engagée à investir au minimum 30 millions d’euros par an dans la création cinématographique d’expression originale française et à produire au moins dix films français chaque année, dont le budget est inférieur ou égal à quatre millions d’euros.

Jour historique pour le cinéma français qui signe aujourd’hui son premier accord avec @NetflixFR 🖋️ pic.twitter.com/w8Daj3Pnpm — Cinéastes de L'ARP (@L_ARP) February 22, 2022

En devenant un partenaire privilégié du cinéma français, représenté par le BLIC (Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques), le BLOC (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) et l’ARP (Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs), Netflix confirme sa place dans la nouvelle chronologie des médias qui lui confère une première fenêtre de diffusion à 15 mois après la sortie des films en salles pour une durée de sept mois exclusifs.

Un nouveau partenariat entre le cinéma français et Canal+

Pour bénéficier d’un avancement de la fenêtre dans la chronologie des médias six mois après la sortie en salles, conforme à son statut renouvelé de premier contributeur du cinéma français et européen, une fenêtre de droits exclusifs de neuf mois minimum, pouvant aller jusqu’à 16 mois avec la deuxième fenêtre et une meilleure capacité d’exposition et de circulation des œuvres sur ses antennes, le groupe Canal+ s’est engagé a investir plus de 600 millions d’euros pour les trois prochaines années dans le cinéma français et européen.