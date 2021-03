Netflix travaille sur une série d’animation autour de Terminator

Terminator est une licence culte de la science-fiction. Elle a déjà été déclinée maintes fois et l'on s'apprête à découvrir une nouvelle déclinaison grâce à Netflix, dans une série d'animation.

Les amateurs de science-fiction connaissent forcément Terminator. C’est une œuvre culte dans son genre. Parfaitement adaptée pour le grand écran. Aujourd’hui, Netflix s’apprête à proposer du nouveau contenu, en série d’animation cette fois-ci. Pour le plus grand bonheur des fans… et des curieux. Voici sans plus attendre ce que l’on sait actuellement.

Netflix travaille sur une série d’animation Terminator

À ce jour, de nombreux films ont déjà vu le jour dans la licence Terminator. Il y a aussi eu une série TV basée sur cette franchise et si vous êtes fan de cet univers, vous avez de la chance dans la mesure où Netflix vient d’annoncer le démarrage d’un projet de série d’animation basée sur Terminator.

Pour l’heure, nous ne savons que très peu de choses concernant cette série mais celle-ci sera créée en partenariat avec Skydance, studio qui a produit les deux derniers films Terminator. Autre studio dans à participer à ce projet, Production LG, avec qui Netflix avait travaillé par le passé et qui avait déjà créé d’autres séries animées.

La guerre entre humains et machines est loin d’être terminée

Selon John Derderian, vice-président de Netflix Japon et anime, “Terminator est l’une des histoires de science-fiction les plus emblématiques jamais créées et elle n’a cessé de croître dans le monde entier avec les années. Cette nouvelle série d’animation explorera cet univers d’une manière qui n’a jamais été traitée auparavant. Nous sommes impatients que les fans expérimente ce nouveau chapitre fascinant dans cette bataille épique entre les machines et les humains.”

Netflix a été plutôt agressif dans la production de série d’animation. Il n’y a pas si longtemps, la plate-forme avait annoncé qu’elle proposerait très bientôt une série d’animation basée sur Dota 2. Des rumeurs évoquées aussi l’existence d’un projet de série autour de la licence culte de Nintendo Zelda.