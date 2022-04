Netflix travaille sur un jeu vidéo mobile et une série TV adaptés de Exploding Kittens, avec de grands noms au casting de cette série animée.

Il y a certains jeux dont on se souvient très longtemps, certains jeux auxquels on joue encore très longtemps après leur apparition sur le marché. Et cela n’est pas vrai uniquement pour les jeux vidéo. Les jeux de société, par exemple, peuvent avoir de formidables durées de vie et traverser les générations. Aujourd’hui, c’est un jeu de cartes qui s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène. Exploding Kittens aura bientôt droit à un nouveau jeu vidéo mobile et une série TV, le tout grâce à Netflix.

Si Exploding Kittens fait toujours partie de vos vies, de vos soirées jeux en famille ou avec des amis, Netflix a donc une très bonne nouvelle pour vous. La plate-forme de streaming va introduire une version “exclusive” du jeu vidéo mobile ainsi qu’une série TV animée. Celle-ci, orientée adulte, sera produite par les créateurs du jeu de cartes Elan Lee et Matthew “The Oatmeal” Inman ainsi que d’autres grands noms comme Mike Judge. On retrouvera même certaines personnalités bien connues comme Lucy Liu (Kill Bill) ou encore Tom Ellis (Lucifer).

Avec de grands noms au casting de cette série animée

La série évoluera autour d’une guerre sainte qui voit Dieu et le Diable débarquer sur Terre sous la forme de gros chats domestiques. Les premiers épisodes ne seront pas disponibles sur Netflix avant 2023, mais le jeu vidéo mobile devrait, quant à lui, arriver dès le mois de mai, avec deux nouvelles cartes et la promesse de voir certains éléments directement puisés de la série arriver dans le futur.

Netflix précise que c’est la première fois qu’elle lance un jeu vidéo et une série issus de la même franchise (Stranger Things ne semble pas compter, apparemment). Et même si le jeu n’a pas été conçu de zéro, l’entreprise laisse entendre, pas très subtilement d’ailleurs, qu’elle pourrait reprendre cette stratégie de développement simultané à l’avenir. Autrement dit, ne soyez pas surpris si vous voyez arriver une nouvelle série avec un nouveau jeu en même temps.