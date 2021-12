Netflix travaille sur un film en live action Mega Man

Netflix travaillerait sur un film Mega Man en live-action. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Mega Man était l’une des plus grandes licences de jeux vidéo de l’âge d’or du jeu vidéo. La franchise est aujourd’hui encore jouée par de nombreux amoureux du personnage, et nous avons eu droit, au fil des années, à divers remasters. Cela étant dit, il semblerait que Capcom cherche aujourd’hui à relancer la série en en faisant un film. Et qui d’autre que Netflix comme partenaire pour cette nouvelle aventure ?

Netflix travaillerait sur un film Mega Man en live-action

Si l’on en croit un rapport d’IGN, plusieurs de leurs sources leur auraient confirmé que Netflix et Capcom développeraient actuellement un film en live action Mega Man. La plate-forme de streaming n’a pas encore officialisé la chose, mais Rockman Corner a découvert un post sur le site Supermarche, l’entreprise de production du film, qui laisse échapper un certain nombre de détails.

Selon le post en question, “Henry, Rel et leur producteur maison Orlee-Rose Strauss maintiennent une ardoise de développement très active. Parmi les projets en cours, on trouve une adaptation de Mega Man de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et qu’ils réalisent.”

Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Ce ne serait en tous les cas pas la première fois que l’idée d’un film en live-action Mega Man est avancée. Il avait été révélé en 2018 qu’un film était en préparation et celui-ci devait alors être produit par la 20th Century Fox. Ce nouveau rapport laisse désormais entendre que le projet aurait atterri entre les mains du géant américain Netflix.

Netflix n’a eu de cesse que d’étendre son catalogue de films et séries TV autour de licences plus ou moins connues du jeu vidéo. On pourrait notamment citer les séries TV The Witcher, Castlevania, Dota 2, Arcane et bien d’autres encore. Quant à savoir si le succès sera au rendez-vous, c’est une tout autre histoire.